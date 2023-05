Cibercoses

La Casa Blanca va anunciar a l’octubre de 2022 que havia entaulat un diàleg amb els principals fabricants de productes de la internet de les coses per resoldre el problema de la ciberseguretat. Aquest procés s’està desenvolupant a partir d’uns criteris ja establerts sobre etiquetatge de dispositius. Tot i això, encara no s’ha concretat qui serà el responsable de supervisar la seva implementació o de validar aquesta iniciativa, que hauria de ser efectiva a la primavera del 2023. El mateix president nord-americà, Joe Biden, va manifestar el seu compromís per «millorar la ciberseguretat de la nació». Alguns països europeus, com la Gran Bretanya, estan més avançats en aquest terreny. Les solucions són menys complexes del que es podria pensar: s’han prohibit les contrasenyes predeterminades i s’ha fixat l’obligació de publicar les vulnerabilitats i actualitzacions dels aparells. El consultor David Adams, de la firma Prism Infosec, manifesta un cert optimisme davant d’un sistema de certificació que permet mostrar quin grau de protecció proporciona cada companyia als seus compradors. A parer seu, si es treballa amb arguments clars i sòlids, els actors de la indústria no es conformen amb el mínim i aspiren a ser tan bons com els seus competidors.