Tecnologia, sexe i mentida

Els experts són conscients que el sexe és un dels temes més espinosos a l’hora d’obtenir informació sobre les persones. Per començar, moltes són reticents a proporcionar detalls sobre aquesta qüestió. En altres ocasions, els subjectes interrogats directament menteixen. Vet aquí un dels principals inconvenients que han de superar els professionals de la indústria tecnològica enfocada a aquesta activitat. És ben sabut que pàgines de cites com Tinder, Match.com o OKCupid es valen del big data per formar parelles, o, si més no, per propiciar trobades que resultin satisfactòries per a totes les parts. Amb el temps, els seus mètodes s’han sofisticat fins al punt que algunes de les seves innovacions s’han acabat aplicant en altres sectors, tant llunyans –el joc– com propers –el sexe–. Les enquestes sufragades per les marques de preservatius donen uns resultats que no tenen res a veure amb les vendes reals d’aquests productes.

Així, els ciutadans afirmen que usen aquesta mesura profilàctica en una proporció que supera la quantitat que realment compren els consumidors. El que no es pot deduir d’aquests estudis és si s’està fent més sexe insegur o s’està exagerant el nombre de relacions mantingudes.