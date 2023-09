Atacar els catalans surt gratis

Isabel Díaz Ayuso està convençuda que un madrileny té molt més difícil trobar feina a Catalunya a causa del seu cognom espanyol. Pablo Casado es preguntava si es podia tolerar que es demanés apedregar i aïllar a classe un nen de cinc anys o que hi haguessin professors que no deixessin anar al lavabo a nens perquè parlaven en castellà o que hi haguessin nens que per parlar castellà els posessin pedres a la motxilla. José María Aznar va dir que a Catalunya no es vol protegir el català, sinó que es vol exterminar el castellà.

Amb declaracions així no és estrany que hi hagi ciutadans de fora de Catalunya que pensin que els pèrfids catalans volen fer passar el clau per la cabota forçant tothom a parlar en català. Se suposa que els líders polítics que han fet declaracions d’aquest estil han de conèixer la realitat de Catalunya i saber, per exemple, que l’ús social del castellà és molt superior al del català, que a l’administració de justícia es continua operant, de forma majoritària, en castellà, que tot i l’esforç que s’ha fet els darrers anys, els mitjans de comunicació en castellà continuen essent majoritaris, que en la sanitat pública hi ha professionals que no tenen competències lingüístiques en català i que demanen als seus pacients que els parlin en castellà, perquè no els entenen.

Que la presidenta madrilenya afirmi que els que tenen un cognom espanyol estan discriminats a l’hora de trobar feina sembla un acudit de mal gust, sobretot si es té en compte que Catalunya ha estat històricament terra d’acollida i que els cognoms d’origen castellà són tan abundants com els d’origen català. Si abans de fer declaracions d’aquesta mena ho demanés li dirien que hi ha independentistes que tenen cognoms molt espanyols, perquè els seus avantpassats o ells mateixos varen néixer en altres zones de l’Estat.

Aznar que, quan li ha convingut, ha fet elogis al català dient, per exemple, que «és una de les expressions més completes, més perfectes de les que jo conec des del punt de vista del que pot ser el llenguatge», per acabar confessant que el parlava en la intimitat, i que quan no li ha convingut ha dit que aquí es vol exterminar el castellà o, tal com va manifestar fa pocs dies, que serà un espectacle grotesc veure que al Congrés es parli en llengües de comunitats autònomes, perquè allà s’hi ha de parlar «la llengua comuna dels espanyols».

El cas de Pablo Casado encara va ser més de nota quan va adduir l’aplicació de «tortures» a criatures que no parlen en català. En la demanda que li van interposar que, per cert, va sortir-ne indemne, el jutge va considerar que «les formes són importants» i que moltes vegades poden ser «no adequades i excessives» en el que ha de ser «la confrontació pública», però va concloure que en el cas de Casado estaven dins de la «crítica política» i que no hi havia la intenció de «calumniar». En definitiva, considerava que les declaracions eren «rebutjables» i «desencertades» però que no hi havia delicte i per això va arxivar el cas. En la declaració davant el jutge Casado va admetre que no va contrastar el que havia dit de l’escola catalana i que s’havia refiat del que havia vist publicat.

Aquests atacs al català recorden al fiscal del Consell de Castella, José Rodrigo Villalpando, que després de la Guerra de Successió i de la implantació del Decret de Nova Planta, va recomanar secretament «que se consiga el efecto sin que se note el cuidado» com a tàctica per implantar el castellà com a llengua majoritària a Catalunya. La diferència amb els dirigents del PP és que a aquests no els incomoda que «se note el cuidado», tant els és perquè l’important és que «se consiga el efecto» sigui com sigui.

El més gruixut de tot plegat és comprovar que atacar el català i els catalans surt gratis a uns líders del PP que donen Catalunya per perduda i que s’estimen més atacar-la amb afirmacions com les que comentem que no pas intentar seduir-la.