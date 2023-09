Dit sigui d’entrada que qualsevol professional que es dedica a tenir cura de la teva salut mereix un respecte infinit. Massa sovint donem les coses per sobreenteses, i en realitat som molt afortunats de poder recórrer a elles i ells quan un queixal ens fa la vida impossible. Ara bé, admirar la feina d’algú i sentir un gran respecte pel que fa no està renyit amb percebre’ls com la forma de tortura més sofisticada de la modernitat. Si t’hi pares a pensar, una visita al dentista és una forma de masoquisme involuntari que contribueix a pal·liar un dolor realment insuportable, però que a la vegada et provoca tot de danys col·laterals. Per començar, a la cartera: si resulta que allò que t’han de fer no entra en els inescrutables camins de la Seguretat Social, el teu pas per aquella consulta és el més semblant a un atracament consentit. Et parlen de tot de coses amb noms mèdicament molt convincents i acceptes amb una meravellosa resignació que el seu import equivalgui a la meitat (o més) del que pagues de lloguer. Després hi ha, per descomptat, la tensió, els nervis que passes cada cop que vas allà a arreglar qualsevol incidència bucal. Entres i tot és molt bufó i ben moblat, però les esperes et semblen pròpies d’un corredor de la mort i cada gest de bona educació va seguit d’un aparell d’incerta configuració que et burxa la geniva amb passió inquisidora. A pocs espais hi conviuen tan alegrement la comoditat amb l’angoixa, i poques vegades et trobes persones tan agradables que després siguin tan capaces de provocar-te tant dolor. A banda que sempre, sempre et troben alguna altra cosa per solucionar, alguna anomalia per corregir. De fet, si fessis tot el que et diuen que has de fer, només treballaries per a la teva boca i, de retruc, per pagar-los a ells. Tota aquesta diatriba pels dentistes ve d’una recent visita en què em vaig gastar el que no tenia mentre aquell home que m’havia resolt una infecció em somreia amb una simpatia digna de barbacoa dominical. El millor de tot és que, tant abans com després de la «intervenció» (quin gran eufemisme per referir-se a mitja hora llarga de carnisseria), al fil musical hi sonaven tot de cançons, preferiblement clàssiques, que parlaven de dolor, pèrdua i mort. En aquell moment, per uns pocs instants, se’m va acudir que potser res és casual i els amics dentistes, a qui els agraeixo poder tornar a mossegar sense por, són el gremi amb més sentit de l’humor de la història.