Aquells que, essent fills de Girona, i ens hi hem fet grans, vivint a la nostra ciutat, ens plau passejar per la part més comercial, tot anant-nos fixant en els canvis que s’hi van donant. Llavors, clar!, és quan en veus de tancats alguns dels establiments, amb les persianes baixades, que no podem evitar pensar en quin deu ser el motiu, i fas les teves càbales. Els comerços donen vida a la ciutat, i no només pensant en l’economia.

Ara precisament, n’observem de llocs tancats, el comerç, arran dels grans centres comercials i de les vendes per internet , ho estan passant malament i alguns han d’acabar tancant. Molta gent prefereix la comoditat a l’atenció personalitzada dels establiments tradicionals.

Darrerament, però, alguns dels establiments tancats s’han tornat a obrir per una qüestió ben diferent, la venda i reparació i proveïment de bicicletes. Potser no és el que més interessa, però actualment s’està posant a l’ordre del dia; tan bé sigui per circular per la ciutat com pel lleure o la pràctica de l’esport, en aquests cas, fins i tot, per a gent d’altres països atrets pels nostres bonics paratges.

També són un incentiu per a la indústria i el comerç ciutadà, i pel que sembla, mentre no canviï la moda, ens hi haurem d’anar acostumant. Si els comerços ens els van prenent, els nous sistemes de venda cal anar trobant noves opcions per seguir donant vida a la ciutat, encara que sigui sobre rodes. Pensem-hi! És el nostre parer.