La creixent i preocupant inseguretat ciutadana a la Massana de Salt s’ha convertit en el principal problema dels seus veïns. Aquest barri, situat a la zona sud de Salt, concretament entre l’avinguda dels Països Catalans, avinguda de la Pau i els carrers Rafael Masó i Ramón y Cajal, al costat mateix de l’Hospital de Santa Caterina, presenta seriosos problemes de convivència. No són pocs els factors negatius que es donen: brutícia a dojo, excés de fresses, poca efectivitat de l’enllumenat públic, proliferació d’actes incívics, aparcaments mal regulats, ciutadans que no els importa beure al carrer i un llarg etcètera, certifica la progressiva degradació i la despreocupació dels regidors municipals. Cert que representants de l’Associació de Veïns de la Massana han celebrat moltes reunions amb la Policia Municipal i sempre amb resultats totalment decebedors. Mai s’ha trobat cap solució, i així els problemes no fan més que agreujar la delicada situació.

El passat 25 d’agost, l’Associació de Veïns de la Massana va acordar, amb el recolzament majoritari dels seus afiliats, promoure una campanya de captació de signatures, el resultat no pot ser més contundent. Entre els dies 9 i 16 d’aquest mes de setembre han recollit un miler d’adhesions. El que demanen és garantir un mínim de convivència cívica i lúdica. Heus ací el ventall de suggeriments: molta més presència policial, estricte compliment de les ordenances municipals, instal·lació de càmeres de vigilància, aparcaments de zona verda amb prioritat per als veïns del barri... En resum, peticions per millorar la realitat quotidiana. Però el resultat és un altre, l’Ajuntament prefereix mirar cap un altre costat i s’entesten en tenir ciutadans de primera i segona classe. Fins quan? La solució en mans dels qui manen.