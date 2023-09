Ara que per fi, la llengua catalana comença a rebre un respecte institucional del país veí, resulta que un grup espanyol, decideix abandonar l’hemicicle del «Congreso», en el moment just de ser realitat aquest fet, i sembla que no accepten que a Espanya parlem diferents idiomes, a part del «seu» castellà. Em va ofendre molt el seu desaire envers la meva parla materna i el fet ridícul de deixar els aparells, traductors en el lloc del president espanyol actual! Més infantil, impossible! Tu, tens tot el dret de rebel·lar-te contra tot allò que et sembla injust, només faltaria, però sembla incongruent que per un costat reclamis que Catalunya és d’Espanya i per l’altre, ja que tant l’estimes, no acceptis que uns deu milions de persones, ens comuniquem amb català. Tant d’odi em fa mal, la veritat!, i sembla nefast per aconseguir una harmonia entre tots els que formem l’estat espanyol. Per altre costat, ni ens deixen decidir si volem viure amb ells o no. Si no sabéssim la història vertadera, diria que no han entès res pel fet que els catalans ens sentim envaïts per ells i només desitgen la nostra terra, física, mental i espiritual. Gràcies a la llengua i no a les armes, no han obtingut ni obtindran, aniquilar el meu país!