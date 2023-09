Entre el carrer Castell de Solterra i el Carrer Joaquim Ruyra i Oms hi ha un parc on hi juguen els nens hi també hi fan les seves necessitats els gossos, l’ajuntament està avisat i no ha fet cap actuació. Fa temps, des del mandat passat, que està així de deixat, brut, i sense cap solució. Crec que seria bo i interessant que es fes un pipican i s’arreglés tota la zona.