Amb el lema: «Lliures per escollir si migrar o quedar-s’hi», avui diumenge 24 de setembre, l’Església celebra la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat.

En el seu missatge amb motiu d’aquesta Jornada, el papa Francesc ens recorda «els fluxos migratoris», que augmenten cada dia, i, per altra part, «la llibertat que hauria de caracteritzar sempre la decisió de deixar la pròpia terra». El papa, que destaca l’exili de la Sagrada Família a Egipte (Mt 2:13), que, com en l’actualitat, «no va ser fruit d’una decisió lliure», ens recorda que deixar la pròpia terra «hauria de ser sempre una decisió lliure». I pel contrari, els milions de persones, homes, dones i infants, que han de migrar, ho fan a causa dels «conflictes, als desastres naturals o a la impossibilitat de viure una vida digna i pròspera».

I és que avui, com ens recorda el papa, «entre les causes més visibles de les migracions forçades, trobem les persecucions, les guerres, els fenòmens atmosfèrics i la misèria». Per això, avui, com sempre, «els migrats escapen» del propi país, «a causa de la pobresa, a la por, a la desesperació». Per acabar amb les migracions forçoses, el papa ens recorda que «és necessari el treball de tothom, aturant la cursa d’armament, el colonialisme econòmic, l’espoli dels recursos dels altres i la devastació de la casa comuna».

Per això el papa fa una crida «als governants dels països d’origen» de les migracions, «perquè facin una bona política, transparent i honesta al servei de tothom, especialment dels més vulnerables». El papa també demana «un esforç conjunt de cadascun dels països i de la comunitat internacional, perquè s’asseguri a tothom el dret a no haver d’emigrar, és a dir, la possibilitat de viure en pau i amb dignitat en la pròpia terra».

En aquest missatge, el papa Francesc ens recorda el text de l’evangelista Sant Mateu, «Vaig tenir fam i em donàreu menjar, vaig tenir set i em donareu beure» (Mt 25:35-36), perquè així sapiguem «reconèixer en el migrat, no només un germà o germana en dificultat, sinó el mateix Crist que truca a la nostra porta», com ho veiem al llibre de l’Apocalipsi: «Mira, soc a la porta i truco» (Ap. 3:20).

A més, la Bíblia ens recorda la importància d’acollir l’estranger, ja que en el rostre del germà es manifesten els trets de Jesús. Per això el papa ens exhorta a «veure les persones més vulnerables», com tots els qui per força han deixat el propi país, «com a companys de viatge, que hem d’estimar i cuidar».

Amb el seu missatge, amb motiu de la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat, el papa fa una crida a la solidaritat i a la cooperació per ajudar els països dels quals marxa la gent, per tal que no tinguin la necessitat de deixar la pròpia terra i puguin viure amb dignitat, ja que ningú no abandona el seu país per gust.