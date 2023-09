Hauríem d'anar reconeixent molt seriosament el nivellàs futbolístic que està demostrant David López a cada partit. Ja la temporada passada va ser així, però dit fàcil i de pressa, fa la sensació que amb la marxa d'Oriol Romeu ha agafat del tot el protagonisme de ser pal de paller de totes les accions defensives que viu l'equip.

No es pot amagar que la seva arribada el curs passat va aixecar certes reticències, potser perquè era experico, o potser per aterrar a Montilivi amb trenta-dos anys i el que semblava una carrera ja bastant feta.

Però la veritat és que Michel el va utilitzar sempre que el va tenir disponible, i que si només va jugar vint partits, va ser perquè va tenir mala sort amb les lesions, que el varen fer ser intermitent, però mai li varen fer baixar el nivell. Quan va estar al camp sempre va ser una peça fiable, condició que aquesta temporada està fins i tot millorant.

David López és actualment la solvència, la contundència, la seguretat i l'eficàcia defensiva de l'equip. En cinc partits només ha vist una targeta groga i ha estat un dels únics cinc jugadors que fins ara han disputat tots els minuts de lliga. I per si no n'hi havia prou, a Granada es va permetre estrenar-se com a golejador en l'actual temporada, després d'haver marcat tres gols la campanya anterior. Ahir va repetir.

Es parla molt de la categoria individual i la contundència ofensiva que té aquest Girona FC, però el cert és que perquè puguin brillar els de davant, han d'estar encertats els de darrere. I en aquest aspecte, David López és l'autèntic kàiser del conjunt gironí. Li és igual que li hagin tret Santi Bueno del costat, perquè ha començat a teixir una nova parella de centrals amb Blind, tot i que puntualment en algun partit també s'ha posicionat com a mig centre.

Difícilment sortirà mai a la foto de portada o serà el destacat per la graderia, però pel bé de Michel, de l'equip i de tothom, cal esperar que no falti gaires dies. No sé si m'entenen?