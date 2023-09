Solidaritat a l’alça

El Marroc està vivint una crisi humanitària al sud del seu territori, a causa del terratrèmol de l’Atles. Al mateix temps, però, el país està vivint una gran mobilització nacional i popular, i una demostració de solidaritat que ha envaït els cors de la població des del mateix moment en què el terratrèmol va sacsejar el país. El terratrèmol ha tingut, doncs, l’únic efecte positiu de deixar-nos veure com la solidaritat s’alça per sobre de les adversitats.

Com a entitat amb molta presència de la comunitat marroquina a Girona, hem fet una crida per a recollir donacions econòmiques amb l’objectiu de fer-les arribar a la nostra contrapart, la Mitja Lluna Roja. Això ha permès una resposta ràpida i ben organitzada, que respon de manera precisa a les necessitats humanitàries sorgides en les ciutats marroquines afectades.

Com a qualsevol situació d’emergència internacional, no és recomanable la recollida i enviament de materials (roba, sabates, medicaments...), tot i que és la primera actuació que ens passa pel cap. L’ajut material sol trigar massa en arribar, l’enviament té un cost econòmic i ambiental molt elevat, i la logística és molt complexa. És molt més efectiu fer donacions econòmiques per a què les ONG especialitzades que hi treballen puguin gestionar-ho de la millor manera. Cada euro compta i pot alleujar aquesta catàstrofe humanitària que ha afectat sobretot les persones i els barris més desafavorits de Marràqueix i dels pobles veïns de l’Atles. Amb la nostra contrapart, l’associació Mitja Lluna Roja, ja portem moltes campanyes conjuntes a l’esquena per llençar-nos ara, amb tota confiança, a coordinar una campanya d’ajuda humanitària al Marroc. Es tracta d’una de les contraparts sòlides de la nostra associació al Marroc que, a més, té la seva seu central a Marràqueix.

Com dèiem, des del primer minut del terratrèmol, la solidaritat s’ha manifestat en tot el país amb milers de camions, remolcadors i cues de donants de sang que s’han activat. Com a entitat que treballa al Marroc des de fa més de 15 anys, hem estat testimonis d’una enorme hospitalitat i generositat del poble marroquí. Tot un esforç col·lectiu que durant més de 15 hores al dia ha permès ajudar en les primeres tasques de rescat i en la prestació d’atenció mèdica. Un esforç que potser no s’ha destacat com cal -tenint en compte el context difícil advers del que es parteix i que les notícies que ens arriben del Marroc sovint tenen una visió negativa-, als mitjans de comunicació occidentals.

Malgrat la tràgica pèrdua de gairebé 3.000 víctimes, la població afectada a les zones muntanyoses de l’Atles ha estat capaç de rescatar centenars de milers de vides sota les runes, sovint amb res més que les mans. Però també cal destacar que aquest esforç col·lectiu ha estat possible gràcies a l’ajuda tècnica i necessària de l’exèrcit, les forces auxiliars, els bombers (tant nacionals com internacionals, com els bombers de Barcelona) i moltes persones voluntàries del Marroc i del món. I no és fàcil fer arribar aquesta ajuda. Per exemple, les nostres amistats de la Mitja Lluna Roja han patit ferides a causa de les caigudes de grans roques de l’Atles, just el segon dia després del terratrèmol. O sigui que l’escenari post terratrèmol tampoc és massa tranquil·litzador.

La situació actual al Marroc ens recorda que cap país, sigui del nord o d’occident, ha de fer un canvi en la mirada de les necessitats i els desafiaments del sud. Als projectes de cooperació sempre cal partir dels mecanismes, recursos i la participació local, i també cal fer-ho en una situació d’emergència. Tot i que transnacionalment podem sumar esforços, cal fer-ho sempre contextualitzant i comptant amb la participació local.

Recentment es va celebrar una reunió extraordinària del Comitè Català d’Ajuda Humanitària d’Emergència amb la consellera d’Exterior, i diverses entitats i ONG que col·laborem al Marroc. Des d’Eccit, vam expressar el nostre compromís amb la campanya de recollida de donacions per a la Mitja Lluna Roja de Marràqueix i vam reconèixer, també, el suport de la Generalitat i de tots els agents de cooperació, encoratjant-los a mantenir una presència més propera i activa, col·laborant estretament amb l’administració local, amb les entitats amb més presència al Marroc i usant els canals diplomàtics per coordinar de manera eficient les ajudes humanitàries. Entitats com la nostra i les que som a terreny podem facilitar els contactes amb l’administració local i som indispensables a l’hora de iniciatives humanitàries que puguin millorar la situació de les comunitats més vulnerables que coneixem de primera mà.