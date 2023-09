En el transcurs d’aquests últims mesos, quan passo pels carrers i parcs de la meva ciutat, soc testimoni de la gran acumulació de residus que s’han produït a Girona. Tots sabem que les escombraries sempre fan pudor, però últimament a Girona, la situació és deplorable. De fet, l’altre dia arribant a casa al migdia, una família que, probablement, estava fent reformes, no parava de deixar mobles antics i vitrines a unes escombraries, fent que el pas per la vorera es dificultés. Per si no n’hi hagués prou, els estris domèstics es van quedar tirats allà fins a la nit, que els va recollir l’escombraire. Aquestes coses no només afecten el pas dels vianants i a l’estètica de la ciutat, sinó que també posa en risc la salut pública i l’entorn natural de tota la ciutat, ja que a més d’afectar els carrers del centre ciutat també ho fa amb les zones naturals com el Pla de Socs i les vies Verdes.

Com a gironins, no podem permetre aquesta gestió impertinent de les escombraries i hem de fer alguna cosa per tal que les nostres autoritats prenguin les mesures adients. Pot semblar una ximpleria, però no ho és i com a ciutadà de Girona, proposo que tots fem un ús adequat dels serveis que ens proporciona l’ajuntament i cuidem la ciutat.