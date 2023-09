Suposo que tant vostè com jo estem farts dels qui –bla, bla, bla...– es queixen o donen dades esgarrifoses de com està malament el món (populismes, deportacions, educació, etc.), però no fan res, absolutament res, per a canviar-ho.

Aquest matí, passejant per Taialà, he escoltat en una ràdio estrangera una idea senzilla i molt operativa, de com afavorir l’amor per la lectura, el desig de llegir. Especialment entre nens i nenes, però també per a totes les edats. Els dos principis «secrets» són: (a) llegir ha de ser un plaer, mai una tortura; (b) el fracàs, en qualsevol activitat (també en la lectura), ens n’hi allunya: cal conrear principalment i habitualment «èxits». I ara ve la bona: com aconseguir-ho? Seré breu, i estic a la seva disposició per aprofundir-hi: 1) llegeix als altres a cau d’orella (contes als petits, assajos o notícies als grans, o poesia, també poesia!); 2) com que és una acció «personal», quan la cara sigui de «no entenc el mot o l’expressió», atura-t’hi i aclareix-los-la (les dades són nítides: si no entenem el 5% dels mots, llegir esdevé un sofriment); 3) procura ajudar el fill, alumne, amic, jubilat..., qui sigui, a passar de la «teva» lectura amable i que fa pessigolles a l’oïda (també podria pública, a l’escola o la biblioteca, sempre que qui llegeix ho faci a poc a poc, clar i bé), a la «seva» lectura personal i «privada». Com quan acompanyes un patufo que aprèn a anar amb bicicleta i el vas deixant solet. Ja ho tenim: tres passos. Comencem? Qui vol que li llegeixi alguns dels darrers Premis Literaris de Girona, de fa pocs dies? No serà pas un patiment, ho garanteixo.