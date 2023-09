El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar el 14 de setembre una sentència d’especial importància per a Espanya (assumpte C-113/22), en ocasió de la petició de decisió prejudicial plantejada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Galícia mitjançant interlocutòria de 2 de setembre de 2022.

El litigi va versar sobre la interpretació de la Directiva 79/7/CEE del Consell, de 19 de desembre de 1978, relativa a l’aplicació progressiva del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de seguretat social, i es va suscitar entre un pare amb dos fills, d’una banda, i l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), de l’altra. Va tractar sobre la negativa de l’INSS a concedir a aquell «un complement de pensió del qual, en virtut de la legislació nacional, únicament gaudien les dones que haguessin tingut almenys dos fills biològics o adoptats». El demandant tenia reconeguda per sentència judicial una prestació econòmica per incapacitat permanent absoluta.

La sentència va merèixer una nota de premsa del gabinet de comunicació del TJUE, titulada «Discriminació per raó de sexe a Espanya: els pares de dos o més fills obligats a acudir davant dels tribunals per accedir a un complement de la pensió d’incapacitat permanent tenen dret a una indemnització addicional», en què s’efectuava una bona síntesi de la resolució judicial, explicant prèviament que «Una pràctica administrativa consistent a denegar sistemàticament la concessió d’aquest complement als pares i ignorar així les conseqüències que s’han d’extreure de la sentència dictada el 2019, en què el Tribunal de Justícia va declarar que la concessió reservada únicament a les mares és discriminatòria, sotmet els pares a una doble discriminació».

La importància de la sentència rau especialment a parer meu en el recordatori del TJUE de l’obligació del compliment de les seves sentències no només pels tribunals nacionals sinó també per «tots els òrgans de l’estat, incloses les autoritats administratives nacionals encarregades d’aplicar aquest règim», referint-se a l’obligació d’aplicar el principi d’igualtat de tracte i de no discriminació.

Certament, i també es pot posar el focus en aquest punt, cal ressaltar que el TJUE subratlla la importància de concedir una indemnització a la persona que s’hagi vist afectada negativament per la discriminació patida perquè no va aplicar l’autoritat administrativa nacional una sentència que reconeixia el dret. D’aquella, en quantia suficient per compensar íntegrament els perjudicis provocats per tal decisió, incloent-hi els honoraris del lletrat o lletrada de la part demandant i les costes del procés, encara que això hagi estat objecte de debat i no s’hagi aplicat a seu judicial nacional.

Amb aquesta sentència, la Sala fa un pas endavant a parer meu, en respondre a la petició de decisió prejudicial, en el reconeixement del principi d’igualtat de tracte i no discriminació dels treballadors amb fills que perceben una prestació econòmica de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat, ja que, a més del reconeixement que la sentència de 12 de desembre de 2019 (assumpte C-450/18) va efectuar d’aquest dret, per considerar la normativa espanyola aplicable contrària a aquest principi, també reconeix el dret a una indemnització econòmica per no haver-se donat compliment per part de l’autoritat administrativa nacional en aquest cas l’INSS, des del moment en què ho va haver de fer. Recordem que el TJUE va concloure que «La Directiva 79/7/CEE del Consell, de 19 de desembre de 1978, relativa a l’aplicació progressiva del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de seguretat social, s’ha d’interpretar en el sentit que s’oposa a una norma nacional, com la controvertida al litigi principal, que estableix el dret a un complement de pensió per a les dones que hagin tingut almenys dos fills biològics o adoptats i siguin beneficiàries de pensions contributives d’incapacitat permanent en qualsevol règim del sistema de Seguretat Social nacional, mentre que els homes que es trobin en una situació idèntica no tenen dret a aquest complement de pensió».

Amb això, s’està obrint la porta a parer meu que una vegada que l’òrgan jurisdiccional remitent, el TSJ de Galícia, dicti sentència en el recurs de suplicació, i que més que previsiblement acollirà la tesi del TJUE, es presentin un important nombre de reclamacions judicials per reivindicar el mateix dret a la indemnització per haver denegat la petició l’INSS i haver estat necessària la interposició de demanda judicial per al reconeixement del dret al complement per aportació demogràfica.

Caldrà, doncs, molt atents, a les repercussions jurídiques d’aquesta important sentència, tant pel que fa a la seva aplicació pels tribunals laborals com per les modificacions que puguin introduir-se a la normativa reguladora del complement d’aportació demogràfica esmentat a la Llei General de Seguretat Social..., quan ja disposem de nou govern.