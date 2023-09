Marroc i després Líbia. Naturalesa desfermada. Voltaire als Diàlegs d’Evèmer ho deixa clar, no hi ha injustícia divina, hi ha ineptitud humana que òbviament no s’atribueix a les víctimes i sí a la supèrbia d’aquells que dirigeixen el futur de la gent. Aquest elitisme que tant agradava al Sr. Josep Pla, és clar que per això l’avorria tant, quan no es presentava domesticada. Hi ha pàgines i pàgines d’evocació del paisatge sota la tutela de la mà de l’home acotant el que és silvestre i administrant el color dels paisatges. Altres escrits atribuint tots els mals a Rousseau i a l’essència de la mateixa naturalesa. Pla avorria la part no controlable de la naturalesa ja que pertany a aquest àmbit que el capital no pot comprar. L’idealisme ideològic suposava tot el contrari, en la seva arrel aristotèlica, la vida i la mort igualant tots els mortals. Fa segles que el capital intenta conquerir la immortalitat i quan més a prop ha estat d’aconseguir-la aquesta maleïda bestiola pandèmica el torna a posar en perill. Aquest és exactament el punt que avorria l’autor de Llofriu convençut d’anar en el cavall blanc de la seva formació platònica. Quan Ulisses reposa on jeu la nimfa Calipso sorgeix l’etern dilema encara que finalment opti per continuar el curs de la vida més terrenal, el que iguala tota la gent.

Durant l’any 1980 Josep Pla ja s’anava afeblint però continuava amb la seva extraordinària carrera literària i portant una vida relativament activa. Continuaria escrivint fins al gener i febrer del 1981. Va intentar no abandonar fins a l’últim alè. Carpeta sota el braç amb un nou projecte fins al final. Va dir a Vergés, el seu editor, que si podia faria un darrer llibre «sobre la vellesa» i el que va fer va ser un llibre sobre la bellesa: Els darrers escrits O.C. 44 (Destino). A la bellesa de la vida en el seu repàs singular i agraït. Evocant els seus orígens, els seus pares i donant gràcies per haver viscut com ho va fer, i és natural d’un país, l’Empordà, que és un dels millors racons del món.

Aquest volum conté un ordre cronològic considerable en el que és gairebé un testament vital i ideològic. En els seus capítols es va acomiadant mentre escriu sota la campana del mas Pla. Aquest autor, finalment, ofereix un conjunt de 30.000 pàgines que no coneixen cap d’igual a la literatura del país després de Ramon Llull. El seu pensament queda fidelment reflectit en aquest volum que és un dels més importants del més gran autor que han donat les lletres catalanes.

És ben clar que l’origen, en part, de la seva ideologia ve format per la mateixa experiència. Educat als maristes va viure el contrapunt federal i anticlerical com a tradició de Palafrugell, però hi va haver aquell punt d’inflexió en el llamp que va fulminar el seu avi matern quan enmig d’una tempesta va treure el cap a la finestra. Estaria sempre al costat del domèstic, del paisatge humanitzat i en contra, absolutament, de l’anomenat, per ell mateix, la gran bèstia: «he lluitat contra els estralls del Gran Animal de la Naturalesa, constantment» «tinc un odi acèrrim i constant contra la Naturalesa» Pla repetia que era militant, i amb carnet, dels «antidoloristes», d’altra banda un ampli sector de gent on hi caben fins i tot aquells que tenen autèntic pànic als dentistes, grup al qual també pertanyia l’escriptor .

Però com a part de la coherent elaboració d’un discurs, Pla va ser molt fidel al seu bàndol, sempre va estar del mateix costat encara que fos per diferents motius o en circumstàncies molt diverses. La naturalesa contra l’home. Palafrugell va tenir en aquest punt un paper crucial en la polarització i Pla no militaria mai al bàndol dels idealistes, els mateixos que defensaven l’anomenada «Llei Natural» i que entre altres arguments defensaven que la mort ens iguala a tots, rics i pobres. Aquests postulats es despleguen als papers de l’autor Constantine Françoise de Chasseboeuf, però això ja és qüestió per a un altre dia.

Josep Pla, en la seva línia, sempre va dir el que desitjava a l’hora de l’arribada del seu final: «espero que m’hi enterraran al costat» (de la seva àvia Marieta) i en la mateixa línia dels seus Darrers escrits ja advertia en cada capítol el seu rebuig a la naturalesa i la seva confiança absoluta en allò més artificiós encara que fos el seu titubejant, únic i irrepetible llegat literari. S’anava acomiadant: «si aquest pobre paper té algun lector, li desitjo salut i pau».