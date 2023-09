Són comparables Líbia i Catalunya? Doncs si parem atenció a les dades que tenim sobre l’escalfament de la Mediterrània, més enllà de factors culturals i polítics, i que Líbia és un estat fallit des del derrocament de Gaddafi, potser tindríem alguna sorpresa, ja que ens podríem deixar anar de societat moderna, democràtica i fins i tot avançada amb relació a dispositius i polítiques d’adaptació al canvi climàtic (riscos i emergències, en concret). No ens enlluernem amb les recents simulacions que ha fet la Generalitat d’avisos al mòbil sobre emergències, que no poden tapar greus dèficits.

Si féssim una enquesta ràpida o sondeig a la població catalana sobre què ha provocat el desastre de Líbia, segurament la gran majoria ens diria que un estat fallit amb dos governs enfrontats, uns dispositius d’emergència febles o nuls, juntament (i sobretot) una falta de manteniment dels dos embassaments que han col·lapsat, serien la causa d’aquesta tragèdia que s’ha emportat la vida d’unes 20.000 persones, entre morts i desapareguts, més tornar a l’edat mitjana en algunes localitats.

Segurament, una part també ens parlaria del cicló Daniel i del canvi climàtic, i una petita part, ens parlaria de l’escalfament i la tropicalització de la Mediterrània. Doncs bé, anem una mica més al detall del pas del cicló, que alguns meteoròlegs defineixen ja com a huracà mediterrani. La qüestió és que el Mediterrani, es diu i repeteix, s’està escalfant entre dos i tres vegades més ràpid que altres mars i oceans, i quan fa més de 20 anys s’està advertint sobre la seva tropicalització. De fet, algunes autoritats de Grècia, ja estan donant per fet que el clima mediterrani com l’hem conegut està desapareixent i el turisme a la Mediterrània començant a mirar al Nord.

Però tornem al Daniel. Si a molts indrets va ploure uns 400 litres per metre quadrat en 24 h. I en alguns punts fins a 800 litres, el que no plou a Líbia, i més al desert, en 40 anys, és lògic s’emportés per davant tot el que va trobar.

Però no seria just caure en sensacionalismes amb Darnah i oblidar que quasi tota la regió de Cirenaica va ser arrasada. Cal seguir el satèl·lit Copernicus i els fotogrames de l’abans i el després del desert, i copsar com de la nit al dia van aparèixer llacs i rius on no n’hi havia. I estem parlant del desert a centenars de quilòmetres al sud. I al sud, per cert, de moltes ciutats que segons la Creu Roja Internacional han quedat greument malmeses. Algunes ens seran desconegudes, com Almarj, Shahat, Toukra, Talmeitha, Takenes, Bayada, Qubbah, Qardabah, etc. Però n’hi ha dues que si tenim present la Segona Guerra Mundial, ens han de resultar familiars, com són Bengasi i Tobruk. On es van lliurar ferotges batalles per part del famós mariscal Rommel, a les ordres de Hitler. Doncs bé, la destrucció causada per aquestes batalles, com està succeint a molts indrets del planeta amb la primera o segona guerra mundials, ha estat menor que la causada per aquest cicló, huracà o el que sigui provocat per l’escalfament de la Mediterrània, amb un radi d’acció d’uns 500 km. Més enllà de Catalunya punta a punta.

La pregunta seria, què hagués passat a la majoria de localitats costaneres del nostre litoral i del prelitoral també, si haguessin caigut 800 litres per metre quadrat en 24 h.? La semblança amb Líbia és que la majoria de «wadis» (valls amb rius i rierols desèrtics on mai baixa aigua, excepte en època de pluja, quan n’hi ha, cada vegada menys) no ens recorda les nostres rieres i no només del Maresme, i dels nostres rius que baixen de les muntanyes cap a mar? Doncs són més de 100 les localitats que són travessades per rius, rierols, rieres, etc. més les que tenen canals i aiguamolls.

Fa pocs dies sortia publicat que el 40% dels municipis catalans són susceptibles d’inundacions, i atenció el 15% tenen zones inundables en els seus nuclis urbans. Si això ja ens hauria de fer actuar, més encara ens ha d’interpel·lar que (les dades són d’abans de les eleccions municipals) un 50% de municipis catalans no tinguin o tinguin caducat el seu pla d’emergència –no confondre amb els plans de sequera– vinculat a la protecció civil de la població i que puja a un 75% en el cas del Maresme. M’agradaria pensar que les xifres han baixat amb els nous governs municipals, però pel que sembla i a 100 dies de gràcia de les eleccions, molt em temo que no hagin baixat.

La qüestió és, què s’està fent a Catalunya i sobretot al litoral i prelitoral més susceptible de patir inundacions, quan les evidències no ja científiques, sinó constants i diàries de l’escalfament ens porten a escenaris de risc, com els que pateix Alcanar, el País Valencià, la costa andalusa, etc.? Que ja no recordem el «Glòria»? El nivell de negligència és digne d’estudi i les assegurances no cobreixen a tothom.

És realment sorprenent, quan els informes de risc que es repeteixen constantment per part dels científics sobre l’escalfament de la Mediterrània, els avisos per mòbil que recentment s’estan validant, les alertes anticipades que es fan cada vegada més freqüents, el visionament dels desastres a «casa nostra», no a milers de quilòmetres, etc. no s’aprengui la lliçó i la Generalitat i tots els ajuntaments que tenen pendents plans d’emergència no tinguin com a prioritat núm. 1 la implementació del màxim de dispositius per prevenir i protegir no només vides humanes, sinó patrimoni públic i privat.