El tall del carrer de la Salle: una mesura discutible en termes de sostenibilitat

Contextualitzo perquè ningú tingui cap dubte de què soc ferma partidària de promoure l’ús dels carrers (la via pública, l’espai públic) per a la ciutadania. La iniciativa per promoure la mobilitat sostenible i segura i fomentar el desenvolupament de bones pràctiques i mesures permanents per a millorar la qualitat de les ciutats va sorgir a Europa el 1999. L’any 2000 va comptar amb el suport de la Comissió Europea. Des d’aquella data se celebra cada any, del 16 al 22 de setembre, la setmana sense cotxes. A Girona, com a altres ciutats europees, em sembla recordar, va començar entre els anys 1995-97 (segur que l’hemeroteca de la premsa local podria corroborar la data). Va ser quan la ciutat de Girona es va adherir a la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat (La Carta d’Aalborg, Dinamarca, 1994) i quan participarem activament a la Conferència de Lisboa el 1996, en la redacció «De la Carta a l’Acció». Guia de planificació per a l’Agenda Local 21. La iniciativa i experiència ‘Dels dies sense cotxes’, en els quals tancàvem carrers al trànsit, no va ser fàcil. Les crítiques les entomàvem convençuts que aquell era el camí a seguir. Com a regidora de Medi Ambient i Planificació Territorial i Estratègica i de Mobilitat, Accessibilitat i Seguretat, vaig organitzar-ne moltes edicions. Vint anys de responsabilitat política, amb desencerts i encerts, van donar per a molt, sobretot per aprendre.

El tema. Un any més, amb motiu de la setmana Europea de la Mobilitat, l’ajuntament amb col·laboració amb entitats, ha programat distintes activitats. Entre elles les dels carrers sense cotxes. En el programa l’ajuntament (web) diu: Escola Masmitjà, dijous 21 i divendres 22 (tot el dia) carrer de Sant Joan Baptista de la Salle entre els carrers de Juli Garreta i de Joan Maragall. Aquest tall es mantindrà durant quinze dies per avaluar la conveniència de la mesura com a millora de qualitat ambiental del barri de l’Eixample. El Col·legi Masmitjà està ubicat al carrer de la Creu cantonada Maragall (lloc a on a petició d’aquesta escola es va construir el carril bici, acompanyat, com se sap, d’un desastre urbanístic en termes especialment de seguretat).

Del tancament del tram del carrer de la Salle, els veïns i veïnes i els comerços directament afectats, ens en vàrem assabentar el mateix dia per la premsa. No va arribar cap informació sobre aquesta acció als carrers Lorenzana, Juli Garreta, Salle i Francesc Ciurana. La premsa ha dit que la iniciativa anava també dirigida al Col·legi Verd i a la Salle (no tenim coneixement que hagin participat en les activitats que s’han organitzat). Estranyament, els únics cartells que he vist estan al carrer Pare Claret, un d’ells just davant de l’escola Vedruna (a 130 metros, del carrer la Salle) la qual, ni la web, ni el cartell de l’ajuntament, ni la premsa, esmenten que aquesta escola participi de la iniciativa.

Qüestió: el tancament del tram del carrer de la Salle què suposa a efectes de mobilitat accessibilitat i seguretat? 1) Un bucle, congestió i un parany per les persones que van amb vehicle: a) Carrer Barcelona- Salle - Juli Garreta- encreuament Lorenzana- carrer Barcelona; b) Pare Claret- Juli Garreta- encreuament Lorenzan- carrer Barcelona. Un bucle que et deixa desconcertat en els semàfors de Lorençana -Carrer Barcelona pensant què fer. En un tram semafòricament molt complex, congestionat i amb alta inseguretat i accidentalitat; 2) Un greuge per les persones, els serveis i els comerços, en termes de qualitat de vida del barri: augment de congestió de trànsit, contaminació atmosfèrica i soroll. Cal aturar-se i mirar la trama urbana dels carrers Juli Garreta i Lorenzana: l’altura dels seus habitatges, la densitat de població, l’amplada dels carrers i de les voreres, el seu estat de manteniment. Saber que aquí hi ha dues escoles: la Vedruna i el col·legi Verd. Uns carrers per a on caminen moltes persones que van o venen de l’estació de tren i d’autobusos. Uns carrers amb botigues de dimensió petita i serveis de proximitat, a on la petjada de la COVID és present de manera deixada (pilones i bancs desorganitzats). Uns carrers que cal reactivar socialment i econòmica després de la pèrdua de serveis a causa del trasllat d’activitats relacionades amb la Clínica Girona.

Amb aquesta mesura, els vehicles que volen entrar des del carrer de Barcelona per anar a l’Eixample, han d’entrar necessàriament pel carrer de la Creu o Emili Grahït i passar, justament, per davant de l’escola Masmitjà; si s’encaminen pel carrer Maragall per davant de col·legi verd; i si és pel carrer Migdia pel col·legi La Salle. Si des del carrer Barcelona entren per Pare Claret, passaran per davant del col·legi Vedruna i compte si volen anar a determinats carrers de l’Eixample de no entrar en un bucle en arribar al carrer Migdia (el meu consell es posar el GPS) i aquí o passaran per davant de la Salle o del Col·legi Verd. En resum: no sé pas veure que aquesta sigui una mesura positiva, en termes de contaminació atmosfèrica, soroll i congestió, al voltant d’aquests equipaments. Em sembla que són els espais de l’entorn de les escoles els que hauríem de pacificar per qüestions de salut i qualitat de vida de la comunitat educativa.

Paradoxalment, tot aquest enrenou convida a entrar, per anar al barri de l’Eixample, pel carrer de la Creu. Un carrer, com se sap, congestionat i amb paranys de seguretat. Tanmateix, convido al govern de la ciutat que comprovin a les hores d’entrada i sortida de les escoles, en quina d’elles hi ha més familiars que acompanyen als nens i nenes amb vehicle privat. Siguem honestos, l’única escola amb una zona de càrrega i descàrrega important davant l’escola i amb possibilitat de parar el vehicle practicant aquell gest tan solidari ‘és un moment’, és la del Masmitjà. Una escola a on, també, la ressaca de la COVID hi resta amb l’acotament d’un espai en estat francament deplorable, en termes d’amabilitat per l’ús ciutadà. Un espai que ben ordenat podria jugar un paper ben interessant per a l’escola, els veïns i comerciant del barri.

A tot aquest enginy cal sumar-hi altres efectes col·laterals. Per exemple, la dificultat per accedir al carrer Francesc Ciurana. Un carrer ara difícil d’entrar-hi (a causa del tancament del carrer de la Salle només podem accedir-hi pels carrers de la Creu i Maragall), en el qual els veïns i comerciants patim des de fa anys el nyap urbanístic del carrer de la Creu (sortida insegura pels vianants i vehicles) i el col·lapse de trànsit diari a causa de l’estrangulament de la calçada i l’enrenou de les entrades i sortides de l’escola del Masmijà.

Senyor alcalde, senyors i senyores regidors/es de mobilitat, de medi ambient, de salut, d’educació, de seguretat, la voluntat d’aquest escrit és la ser constructiva i de donar ressò sobre el desconcert que vivim els veïns i veïns i comerciants d’aquest barri. Modestament, em sembla que aquest tall de carrer no genera entorns escolars segurs. En els carrers a on hi ha els quatre centres educatius citats hi circulen aquests dies igual i en alguns casos més cotxes. De mantenir-se la mesura la qualitat de vida de la comunitat educativa tinc la impressió que serà pitjor. No sé veure tampoc cap millora real en termes de qualitat per les persones que hi viuen o hi tenen comerços, sigui en aquest tram (és clar que els dels bars sempre hi poden veure oportunitats!) o en els carrers col·lateralment afectats. No participo de l’opinió escrita per una regidora en el seu Twitter: ‘tots els canvis costen, ja s’hi acostumaran’. Ens hi acostumarem quan vostès dialoguin amb els veïns i veïnes i amb els comerciants. Quan els facin participar activament del disseny de l’espai públic per fer-hi carrers amables, acollidors, per a totes les persones que hi vivim o hi transiten per acudir a algun servei, comerç, equipament o lloc de treball. Amb el benentès que no és cap problema pel veïnatge que es tanqui un carrer per fer-hi la xocolata dos dies, fer-hi jocs de cucanya i aguantar dos matins música estrident; com tampoc ho és, quan hi fan la botiga al carrer. Aquests tancaments puntuals ben organitzats i informats ens preocupa poc.

Tres suggeriments: 1) experimental per aquest any. Celebrar la festa de Sant Jordi als carrers Lorenzana i Juli Garreta. Una festa cultural per apropar a la comunitat educativa a la lectura i, alhora, animar el comerç del barri. 2) a mitjà termini: dibuixin una proposta d’un pla de millora dels carrers Lorenzana i Juli Garreta, amb visió integradora socialment i ambiental, en el que l’urbanisme s’adapti a les persones, no les persones a l’urbanisme. Un pla d’eixamplament de voreres, amb bancs còmodes, amb verd urbà, amb espais d’acollida, refugis ambientals... Un espai públic pensat per als vianants, per estar, per passar, per gaudir-hi tothom: la comunitat educativa, la ciutadania que hi viu, la que hi treballa i tota aquella que s’hi vulgui sumar. 3) a curt termini: podrien fer un petit projecte i fer amable, acollidor, l’espai del carrer Maragall situat davant del col·legi Masmitjà.

Apunt final: fa més de deu anys, que per convenciment, no condueixo un cotxe.