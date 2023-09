Aturats i ganduls

Diu el president de la patronal dels hostalers gironins que un dels motius pels quals el sector turístic gironí no troba personal és perquè hi ha massa subsidis per als desocupats. Una afirmació que, sorprenentment, no ha rebut rèplica pública ni dels sindicats ni de l’administració. Els arguments d’Antonio Escudero, aplaudits per bona part de l’empresariat, tenen el suport d’alguns informes, sobretot elaborats per «think tanks» liberals.

Altres estudis, com el publicat per Daniel Pérez, de la Universitat Carlos III, rebaten la idea dels «aturats ganduls» i sostenen que els subsidis de desocupació no desincentiven la recerca de feina, excepte en el cas d’algunes prestacions de llarga durada. Parlo sovint amb empresaris i les queixes de falta de mà d’obra qualificada són recurrents. També és cert, que hi ha moltes empreses en sectors de baixa productivitat i valor afegit. Si les empreses no són capaces de crear ocupació amb salaris alts i condicions dignes -un estudi recent de la Cambra de Barcelona advertia que el salari real gairebé no ha pujat en dues dècades-, ho tenen més difícil per atreure treballadors. Els subsidis ajuden a mantenir l’equilibri social. Ho sap bé el sector turístic, que durant la pandèmia va ser el més beneficiats pels ERTO i les seves pròrrogues.