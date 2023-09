Primer normalitzem la jubilació en edats tardanes, es preveu que l’edat de jubilació a partir de 2027 se situarà en els 67 anys, amb el requisit mínim d’haver cotitzat durant 38 anys i sis mesos. La gent ens queixem, remuguem com les vaques i no fem cap acció al respecte.

Normalitzem les 8 hores laborals inútils que està més que demostrat en altres països que ja fan les 6 hores laborals es rendeix més i disminueixen problemes de salut mental i física, alhora, la conciliació laboral i familiar és més efectiva.

A més a més, ens colen l’elevat l’impost sobre successions o donacions (quina casualitat que a la majoria de les comunitats autònomes no el tinguin igual); tanmateix, hem normalitzat l’elevada quota d’autònoms així com la burocràcia excessiva a què ens estan sotmetent cada dia entre registres, plantilles, certificats digitals, graelles, hores perdudes a Internet entrant a aplicacions i llegint un munt de correus electrònics... Ens hem tornat bojos?

A tot això, també hi podem sumar la quantitat d’anuncis intrusius que ens arriben de per tots canals i notícies manipulades.

Per altra banda, ja no ens commou que matin a milers de persones a l’altra punta de món, això ja és més preocupant, ja que aquesta «normalitat» incrementa el cinisme i la frivolitat entre altres símptomes. (Aquest ja és un altre tema a part).

També normalitzem els interessos dels bancs, els lloguers i immobles a preu d’or.

I per què no afegim la quantitat d’alumnes per aules amb diferents necessitats educatives especials amb un sol mestre o mestra fent malabarismes per atendre a totes les dificultats variades que presenten aquests?, i alguns pares i mares tan panxes que estan més pendents de les xarxes socials que per l’educació del seu fill/a?

En la meva opinió, les xarxes socials són el gran circ català i espanyol que manté a tota la població treballadora distreta, encantada i a la parra i, sobretot, no deixem de penjar la foto del gran viatge a l’historial perquè això sí que és important!

Convé recordar que mentre estem abduïts a les xarxes socials, aprofiten per retallar els nostres drets i llibertats, alhora, la vida va passant ràpidament a fora de les pantalles...