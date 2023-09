L’ús de les llengües com a instrument polític

Fa una quinzena d’anys vaig fer un trajecte en tren entre les ciutats suïsses de Berna i Thun (dit de passada, quina enveja el sistema ferroviari suís!) assegut davant d’una noia finlandesa que s’havia desplaçat al país helvètic per treballar durant l’estiu abans de començar el seu primer curs a la universitat. La noia parlava cinc llengües: finlandès, suec, anglès, francès i castellà. El seu castellà era gairebé perfecte. El que més em va impactar va ser la resposta a la meva pregunta de com era que, tan jove, ja parlava bé tants idiomes: «És que Finlàndia som un país petit, amb una llengua minoritària i hem de conèixer molts idiomes si volem ser al món». Ignoro si el seu parer és majoritari a Finlàndia, però no em sorprendria. Com és conegut, aquest país nòrdic ha liderat molt de temps l’informe PISA sobre qualitat a l’ensenyament. Durant anys, polítics catalans de diferents ideologies s’hi van desplaçar per conèixer la seva metodologia educativa. De ben poc van servir aquells viatges, més enllà d’unes agradables excursions de franc, veient els darrers informes sobre el nivell de l’ensenyament a Catalunya.

Aquí, com Finlàndia, també som un país petit amb una llengua minoritària, però no ens preocupa tant aprendre idiomes. Vuit de cada deu empreses catalanes es veuen en la necessitat d’impartir formació en anglès als seus treballadors, segons un recent informe de l’Observatori dels Idiomes de FemCAT, una fundació privada d’empresaris, que ha impulsat la campanya «més idiomes, millors empreses» per conscienciar la necessitat de reforçar el coneixement d’idiomes estrangers a Catalunya. És la conseqüència d’utilitzar les llengües no com a eina de comunicació, sinó com a instrument polític, i sobretot de confrontació i d’imposició. És el que criticava el filòsof Josep Ferrater i Mora sobre la radicalitat d’alguns catalans amb la llengua: «Feien de la llengua no un instrument cultural i social, sinó un òrgan fisiològic misteriós, una mítica víscera. Guarim-nos d’aquest peculiaríssim localisme», va escriure fa vuitanta anys.

Hem assistit aquests dies a la ferotge campanya del nacionalisme espanyol, ben assistit per nombrosos mitjans de comunicació, contra l’ús del català al Congrés, amb els diputats de Vox abandonant la Cambra Baixa. O l’assetjament de Vox, amb l’aval del PP, a les llengües cooficials de València, Balears i l’Aragó. El partit de Santiago Abascal contempla multes de 100.000 euros a les Illes Balears per «agredir» el castellà i han pactat amb els populars eliminar el mínim del 25% de les classes en valencià a les zones castellanoparlants. Però, com que tots els nacionalismes són igual d’intransigents i d’impositius, diputats de CiU, ERC i el PI també van abandonar el Parlament de Catalunya l’any 1996 quan un diputat del PP es va expressar en castellà. «No vull haver d’escoltar el castellà», va dir un irritat Àngel Colom, que dirigia el PI amb Pilar Rahola.

Però, no fa gaire, el mes de març de 2021, el nacionalisme català va saltar en tromba a criticar Salvador Illa (PSC) per haver utilitzat el castellà al Parlament. Fins i tot, el filòsof i tertulià Josep Ramoneda, a molta distància de l’abans citat Ferrater i Mora, va escriure un article a El País, en castellà, per descomptat, titulat «¿A dónde va Illa?», el contingut del qual ja el poden imaginar. O fa menys temps, el passat mes de maig, l’exconsellera Dolors Bassa (ERC) va escriure a Twitter: «Eliminem aquells partits que candidats i candidates es presenten al debat de TV3/Cat Ràdio en castellà. No volem la reconquesta d’Espanya a Catalunya». Ja saben allò que els extrems es toquen.

Segur que la societat seria millor, i més educada, si les llengües només fossin eines de comunicació i s’acceptés amb normalitat l’ús del català al Congrés i es respectés més el castellà a Catalunya (llengua materna de més de la meitat dels catalans). Ni Espanya es trencaria, ni Catalunya es diluiria. Perquè com va dir el poeta Joan Margarit, en una cita recuperada fa uns dies per Raimon Obiols, res l’horroritzava més que «l’odi a través de les llengües, i sobretot de les properes, que, d’altra banda, són les úniques que poden generar odi».