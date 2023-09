El lideratge del Girona a primera, una notícia que ha impactat a tots els mitjans catalans, pel fet que ve de la segona divisió, després d’anys de sequera de gols, però això ha acabat, el Girona ha sorprès a tota Espanya amb les seves victòries, que acabarien conduint-lo al primer lloc.

Els responsables d’aquest gran avanç no són poques persones, sinó tot un equip i tota una afició, essent la segona vegada que pugem a primera, i ara millor, som competència per Champions League, un somni fet realitat. Tant per mi com per Girona, participar en la millor competició europea seria tot un honor, a més que gaudiríem de la vinguda d’altres equips prestigiosos com poden ser El Bayern, BVB, Manchester City. Tot això en el camp on hem estat la majoria dels gironins. Pot ser que no guanyem la Liga, però sempre s’ha de creure en els miracles, el Leicester City ens ho va demostrar guanyant la Premier League el 2016.

Finalment, tancaré aquest paràgraf mencionant a la nostra animadora número 1, Canya, la nostra gossa de confiança, no sé què em farien sense la seva ajuda.