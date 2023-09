Sota aquest títol, ens referim a un article referent al barri del Mercadal, de la nostra ciutat, concretament a la plaça anomenada Del Molí, on hi ha un edifici, que és el que dona el nom a la Plaça, on hi ha una central elèctrica, que abastia de llum els carrers de la ciutat, i que, en estar en desús, ha estat objecte, per dues vegades, d’uns intents, de possible remodelació, per part de l’Ajuntament. El primer fou per a dedicar-lo a centre cívic i casal per a la gent gran; el qual no va prosperar, per no reunir prou condicions. Més cap aquí, un segon projecte, consistí en l’intent de transformació en unes oficines, destinades a serveis municipals, però tampoc va prosperar.

Ara, s’acaba d’iniciar una nova temptativa, com l’anterior, d’unes oficines –tot i l’existència d’un litigi, amb la promotora anterior–. En aquest cas, però, no està previst a quin servei aniran destinades. Davant aquesta mena d’interrogant, no hauria estat possible –si les ordenances ho permetessin–, pensar a destinar l’edifici, a fer-hi uns habitatges de lloguer social, donada la manca que hi ha. Tenim clar que, potser, no som qui, per donar idees, simplement és un nostre parer.