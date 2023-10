Sr. Director, soc una convençuda partidària de la sanitat pública, per mil raons. A més, tinc familiars que hi treballen. Malgrat això, em veuré obligada a anar a la privada.

Sembla que el servei de cirurgia plàstica de l’hospital Josep Trueta des de l’any 2021 no hauria fet encara cap intervenció ordinària programada, solament atendria les cirurgies urgents oncològiques. La raó que sempre se’m dona quan demano informació és que és per manca de quiròfans.

Estic a la seva llista d’espera des de l’any 2022 i, a aquest ritme, hi continuaré un o dos anys més, malgrat que a l’aplicació de «La Meva Salut» figura que ja hauria d’haver estat operada.

El meu problema inicialment era senzill, se m’havia d’extirpar un quist que tinc al mig de la galta.

No es podia atendre pels serveis del CAP perquè pel lloc on és s’havia de fer per cirurgians plàstics hospitalaris.

Ara, però, amb el pas del temps s’ha complicat i tinc ja quatre quistos, clar està, més voluminosos i més arrelats.

Treballo davant el públic que el primer que veu de mi és la meva cara i a qui diàriament he de donar mil i una explicacions del que em passa. Psicològicament també m’està afectant.

Així que, malgrat les meves conviccions, hauré d’anar a qualsevol de les clíniques privades de Girona i rodalia on els mateixos professionals que treballen al Trueta em podran operar, perquè allà sí que disposen dels quiròfans que al Trueta els hi manquen. Això sí, pagant-ho jo de la meva butxaca.

El que tinc clar és que els meus impostos no han anat a parar a aquest servei públic que ara em gira l’esquena.