La derrota de Feijóo

La setmana passada el PP va escenificar la seva soledat, de totes les maneres que podria haver triat fer-ho, va escollir la pitjor de totes. El seu candidat, que tothom sabia ja que no tenia els vots suficients, i que no tindria manera d’aconseguir-los durant les jornades de votació, va decidir atacar a tort i a dret.

D’entrada va triar, ja que cap dels grups minoritaris estava disposat a cedir-li cap vot, ni abstenció, no només encarar-los amb un discurs dur i digne de la dreta popular més aznariana, sinó que a més va decidir acumular les rèpliques a ERC i Junts per una banda i a Bildu i PNB per l’altra. Aquest fet va doldre, o així va semblar als discursos a la cambra, molt més als juntistes i els gertzales que no pas als altres dos. La duresa amb què va remetre contra qui podrien ser eventuals socis, pel seu tarannà conservador, va encendre les bancades que van contestar amb molta duresa. No és menys cert que també li va servir per escenificar les esquerdes que els nacionalistes catalans i bascos tenen en els seus plantejaments propis, i com d’enfrontats estan en la seva competició particular.

Vox va rebre també alguna andanada de qui és el seu soci prioritari, i va sobtar la pell de xai que en cap moment va abandonar -pràcticament- Abascal. Si alguna cosa ha quedat clara en aquests dos debats, és que més enllà del posat de tipus dur de pel·lícula d’acció de sèrie B, la seva dependència de PP per poder seguir accedint a quotes de poder l’està domesticant quan ha d’enfrontar els de Feijóo.

Ha contrastat tot això amb la virulència amb què ha atacat Gamarra i Feijóo al grup socialista, en un moment on el PP havia de desplegar el programa de govern que pretenien proposar per aquesta legislatura, ens hem trobat amb una acció completament assimilable al discurs que hauria de fer el principal partit de la oposició el dia de la investidura del proper govern. El món al revés. Per això ha estat particularment estrany aquest debat d’investidura, que ha passat més minuts convertit en un debat contra el President Sánchez, en una espècie de rocambolesc epíleg a la campanya del 23J.

Sí que aquests dies s’ha dibuixat algun dels terrenys de joc en el qual realment juguem aquests dies i els propers que vindran. El PP i Vox han reiterat la seva voluntat de derogar totes aquelles lleis que la legislatura anterior es van dur a terme, totes. Per tant, la voluntat dels qui vulguin amb els seus vots lluitar contra això s’haurà d’evidenciar. Han deixat clar que això anirà d’involució de drets o de que els conservadors i la ultradreta no puguin frenar que seguim avançant, per complicat que sigui, per complexa que sigui l’aritmètica parlamentaria. Ningú va dir que aquest combat contra els ultres seria fàcil, però a diferencia de molts països del nostre entorn, a Espanya, podem frenar-los.

Renunciar a aquesta possibilitat, deixar que es pugui desfer tot allò que ens ha costat tantes hores de negociació i pacte, seria un terrible favor a la nostra societat, seria fallar als nostres conciutadans. El missatge del juliol va ser diàfan, «no deixeu, entre tots, que la ultradreta accedeixi a les màximes institucions de govern a l’Estat». Cal que el fem valdre entre tots.