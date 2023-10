Una bona autoestima ens convé com a persones, per endinsar-nos en les experiències d’aquesta vida. Per això, saber d’on venim i quines arrels tenim, ens pot ajudar a conèixer-nos millor. Saber qui soc o què en penso, crec o sento... són qüestions que ens poden ajudar a resoldre els nostres enigmes. En néixer, heretem uns trets que es van dibuixant al llarg de la nostra vida, des del físic fins al caràcter i la forma de pensar. Tot plegat és un llegat important dels nostres pares o avis. Investigar sobre els nostres avantpassats, si és possible, és gosar descobrir alguns orígens de virtuts i traumes que no comprenem. En algunes famílies s’amaguen secrets que per vergonya no s’han explicat de pares a fills. Ens pot ajudar a comprendre el que estem vivint en el present. El descobriment dels orígens d’algunes pors interiors vers les quals podem posar fil a l’agulla per comprendre-les i intentar superar-les, gràcies als resultats més enllà de fer-ne un arbre decoratiu i honorant. Els nostres ancestres, que són molt importants, em van permetre endinsar-me amb més profunditat en mi mateix, així com comprendre’m millor a mi mateix. Perquè faig el que faig i com ho faig, descobrint-me en capes i més capes. Tot plegat ben comprés i estimat, ens pot ajudar a convertir-nos en éssers més amorosos i compassius amb nosaltres mateixos, així com amb el grup al qual pertanyem per sentir més felicitat i avançar tots units... La vida està feta de dies que no signifiquen res i moments que ho signifiquen tot. La vida no comença amb cap edat, comença cada matí al despertar...