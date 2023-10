Aquest 2023 se celebra una efemèride que mereix tots els honors: els 50 anys de l’estrena de L’exorcista de William Friedkin. És al desembre, però es comença a fer notar perquè ja s’ha anunciat que la pel·lícula original torna als cinemes i aquest divendres arriba una nova entrega, Believer, que aspira a obrir una nova franquícia. Per què, cinc dècades després, aquest film continua sent una influència tan poderosa en el gènere i té aquesta aurèola de fita no superada? El primer que se n’ha de dir és que ha passat a la posteritat per les seves escenes més impactants, les de la nena posseïda, i és normal perquè no han envellit ni un sol dia, però el que realment la converteix en una experiència esfereïdora és la seva manera de mostrar les disrupcions de la mal anomenada «normalitat». L’exorcista esdevé, per damunt de tot, una crònica absolutament pertorbadora de què passa quan no estem segurs a les nostres zones de confort, quan allò que considerem casa nostra, els espais on expressem la nostra intimitat, ja no són veritablement nostres. És el diable, aquí, però el tema és el que representa. És a dir, la fractura irreversible del nostre entorn afectiu, la certesa que les coses ja no tornaran a ser mai més com abans o la persistència d’aquest monstre anomenat dolor. El que fa por de la pel·lícula no és (només) que a Linda Blair el cap li giri 360 graus, sinó que el que veiem com a pur, com a innocent, es degrada i es podreix davant els nostres ulls, mentre un grup de personatges, amb el pare Karras al capdavant, miren de recosir els seus propis traumes. Resulta més angoixant veure les converses entre la mare i els metges sobre la salut mental de la nena que no la seva pròpia metamorfosi, perquè alberguen la constatació que vivim en una societat plena d’opressions, prejudicis i sobreentesos. Després hi ha la seva condició de thriller religiós, creant un motlle que també perdura fins als nostres dies. L’exorcista ens emmiralla als dogmes, a l’esquerda que separa l’individu de les seves creences i com la recerca de respostes no fa altra cosa que generar-nos més preguntes. Per tot això és un clàssic, un títol imprescindible per entendre una de les essències del gènere: les conseqüències de la irrupció d’un fet extraordinari (el dimoni, literal o simbòlic) a l’aparent comoditat de les nostres vides. La por és allà, a les ombres que dibuixen les portes mal tancades, i poques pel·lícules de la seva època van saber transmetre-ho amb tanta eloqüència.