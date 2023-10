ERC i Junts van sorprendre presentant una resolució conjunta, en el debat de política general, en què asseguren que no donaran suport a la investidura de Pedro Sánchez si aquest «no es compromet a treballar per fer efectives les condicions per a la celebració del referèndum». Al PSC i als Comuns els va quedar cara de circumstàncies en veure la resolució, perquè creien que els dos grups independentistes eren partidaris de negociar sense fer soroll per intentar pactar una llei d’amnistia que permeti desjudicialitzar el procés, a part d’altres acords que reivindiquen per Catalunya i que haurien de ser assumibles per un PSOE que haurà de fer molts equilibris, no només per tancar aquests pactes, sinó per aconseguir que es materialitzin i no descarrilin als tribunals.

De fet, ja va sorprendre que Oriol Junqueras donés per descomptada l’amnistia quan encara es debatia la investidura d’Alberto Núñez Feijóo i, formalment, no havien començat les negociacions per intentar articular una majoria que permeti a Pedro Sánchez continuar a la Moncloa. Tot i que seria una ingenuïtat creure que no hi ha hagut contactes entre les diverses forces polítiques que poden fer viable aquesta segona investidura, és evident que una cosa són els contactes i una altra les negociacions que s’han de concretar en documents acceptats per totes les parts.

ERC i Junts van donar la sensació que a les portes de la commemoració del sisè aniversari de l’1-O volien marcar perfil independentista i ho van fer amb una resolució que no té cap força jurídica i sabent que les negociacions no pertoquen als diputats del Parlament de Catalunya ni tan sols al govern de la Generalitat, sinó als partits polítics que tenen representació al Congrés de Diputats. Es pot dir que al Parlament de Catalunya hi ha dirigents dels dos partits, però és evident que les negociacions les porten altres.

Per tant, afortunadament per als negociadors, la resolució del Parlament té un aspecte més simbòlic que real, perquè si aquesta fos una de les exigències dels grups independentistes, ja ens podríem anar preparant per a unes noves eleccions, perquè difícilment el PSOE i Sumar serien capaços d’assumir ara mateix l’amnistia i la data per a un referèndum d’autodeterminació.

Sorprèn també el canvi de papers que hi ha hagut entre ERC i Junts, perquè a la darrera legislatura ERC abonava la política del diàleg i la negociació, mentre que Junts apostava per la unilateralitat, perquè havia arribat al convenciment que no hi havia cap possibilitat d’arribar a acords amb l’Estat. I ara, en un gir sobtat de guió, Junts i concretament Carles Puigdemont veuen la possibilitat d’arribar a «un compromís històric», sense parlar d’unilateralitat ni de referèndum, mentre que a ERC donen per descomptada l’amnistia i demanen que en el pacte hi figuri la celebració d’un referèndum en aquest mandat.

Segur que els dos partits tenen ara una posició de força que no havien tingut mai, però no cal oblidar que els grups independentistes van obtenir pitjors resultats el 23-J que a les eleccions de 2019. En conjunt van perdre 700.000 vots i van passar de 23 diputats a 14. ERC va perdre 416.000 vots i 6 diputats; la CUP, 146.000 vots i va quedar sense cap diputat; i JxCat, 141.000 vots i un diputat. Ara mateix ERC i Junts tenen 14 diputats dels 350 que hi ha al Congrés.

En la gesticulació que fan uns i altres es nota la competició en què estan immersos per ser el pal de paller de l’independentisme, tot i que probablement aquests gestos formen part del ritual de la negociació. De la mateixa manera que també hi ha gesticulació des del PSOE i Sumar, perquè tothom ha de convèncer la seva parròquia. Però cal pensar que tots plegats tenen clars els riscos d’engegar-ho tot en orris i provocar unes noves eleccions, perquè és molt possible que la correlació de forces que en sortiria no permetria els acords que ara són possibles.