Un cop descartada la investidura d’en Núñez Feijóo resten dues possibilitats: si no surt elegit en Pedro Sánchez, l’actual presidenta de les Corts, Francina Armengol, ens convocarà a votar en unes eleccions generals el dia 14 de gener. Si els parlamentaris que han dit no a Feijóo ara diuen sí a Pedro Sánchez, oli en un llum, el secretari general del PSOE continuarà manant des de la Moncloa.

Però s’ha de contemplar el supòsit que alguns que van dir no, ara s’abstinguin atès que són dues coses diferents. Cal tenir present que si P. Sánchez no és investit ni per majoria absoluta ni per majoria simple, és perquè alguns que estan en contra d’en Feijóo, poden estar àdhuc en desavinença ideològica amb Sánchez i considerar que no és mereixedor, ni digne, de ser president; les seves rareses i tripijocs els ha esgotat.

És possible que polítics del PSOE, sota els auspicis d’Emiliano García-Page, president de Castella-la Manxa, que se senten molt responsables i íntegres, no el votin per no sentir-se còmplices polítics, ni morals, ni tampoc volen ser culpables d’haver col·laborat amb els enemics de la unitat d’Espanya.

Per a alguns socialistes, en Sánchez és un hàbil sofista, un truà encantador, que domina el poder il·lusionant i hipnotitzant dels mots; pel seu egoisme, no pel bé de l’Estat, vol presentar els rupturistes com a llops suposadament fers, però són mansois i entabanables i es posaran al seu servei durant els quatre anys, alegrament votaran els pressupostos i les propostes que el PSOE necessitarà per una bona governança. I un be negre amb potes rosses!

En la mesura que es radicalitzarà el sector socialista més unionista, advers a l’autodeterminació, igual que Vox i PP, la dreta mediàtica i el poder fàctic, també en la mateixa direcció maximalista avançarà ERC, Bildu i JxCat, que s’aniran allunyant i dificultant l’elecció de P. Sánchez. Per altra banda, a JxCat més que a ERC li importa ben poc que Espanya estigui en mans del PP i Vox, fins alguns ho volen. Una forma de definir la societat política espanyola és la convocatòria d’eleccions, però a hores d’ara ningú sap què pot passar.

P. Sánchez, sabedor del que pot passar, vol abordar aviat la seva investidura i a la segona o tercera setmana d’octubre es votarà si és investit o no. No vol esperar el 27 de novembre, últim dia per presentar-se. És conscient que cal accelerar per no donar massa temps als partits hostils i als enemics dorments del seu veral, ni al poder mediàtic, puix que si disposen de temps li poden clavar una patacada.

Si aquesta dinàmica de desertors del PSOE i d’independentistes insatisfets, es consolida, es convocaran eleccions i no caldrà passar a les altres dues propostes, una, sortida del cap d’Esperanza Aguirre i l’altra del cap de Feijóo. Totes dues tenen el mateix comú denominador: la dreta possibilita un acord de govern amb el PSOE un cop prohibits els partits que no accepten les regles de joc dins del marc de la Constitució i llavors es convocarien eleccions.

Aquesta proposta de govern pot semblar eixelebrada, però és la que li va fer el candidat Feijóo, dies abans de la investidura, i no va ser acceptada. L’oferta comportaria sis grans pactes d’Estat, un replantejament polític radical, en el que el PSOE trencaria els contactes polítics amb els segregacionistes i el PP se separaria de Vox; el pacte s’estendria arreu del territori i afectaria ajuntaments, diputacions, presidències de comunitats, etc. El PP s’alliberaria de Vox i el PSOE, segons Felipe González, de les minories secessionistes en vies d’extinció. Aquest plantejament el desitgen des de fa anys els dos grans partits i no es materialitza perquè la realitat és tossuda i en alguna comunitat històrica batega l’independentisme.

(Feijóo era un desconegut, que ha demostrat ser un polític de la vella escola, directe i entenedor quan li convé, galaicament indesxifrable si l’interessa; esquitxa les intervencions amb gallega ironia, en algun cas fregant la crueltat, com va ser en el cas d’en Rufián que li recordà els fracassos electorals que ja acumula. S’ha presentat impertèrrit, hieràtic, gallec, com si estigués habituat a la brega i ha demostrat estar molt ben informat o ben assessorat. Està dotat d’una memòria prodigiosa, no sé si el PP el sacrificarà amb l’intent de posar una dona, l’Ayuso, a la presidència del govern, ara si això no passa, com que és incombustible, durarà molt de temps i a la més petita oportunitat es convertirà en president del govern d’Espanya).

Sempre són dues les raons que poden fer fallar qualsevol investidura; alguns congressistes no voten al candidat perquè han comprat amb diners la seva voluntat i l’altra fórmula és ideològica i es tracta de convèncer-los adverant que la pàtria està greument amenaçada si es consuma el pacte per la governança entre el PSOE, ERC, JxCat i Bildu. Però en l’actual context s’hi pot afegir una altra raó d’índole personal per no votar a P. Sánchez. Alguns socialistes estan farts de les ocurrències i el personalisme de l’actual president, que no consulta res a ningú, i estirats per l’enveja i la venjança poden trair-lo.

De moment la disciplina espartana del PSOE ha funcionat i ERC i JxCat, premiats amb grup propi al Congrés, han dit no a Feijóo, però això va passar fa una eternitat perquè en política el temps no és mai rellotger, ni objectiu, és relatiu i bergsonià i el que va passar abans pot no passar avui o demà. El temps és irreversible i acumulatiu. Irrecuperable. Ja ens advertí Martí Heidegger «l’home és un ésser en el temps», l’home és el gran productor de temps subjectiu.