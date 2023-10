Segons l’escriptor Bohumil Hrabal resulta difícil veure la part dolenta d’una persona una vegada l’has conegut. Saber que és capaç de plorar, d’acariciar amb tendresa el seu gat, d’explicar un conte als fills, per no parlar si hem intimat emocionalment, serien un detergent que blanquejaria la cara ombrívola de la seva personalitat. Tanmateix, per més bé que sonin les frases no són la veu de l’oracle. Quantes vegades hem conegut algú i la sentida a sofre ens ha tirat enrere. Si som capaços de mirar amb indulgència un individu que aplega consens que tant de bo la seva mare l’hagués parit en una tassa de vàter, serà perquè pensem que el pobre és víctima d’una societat podrida, o perquè posseeix el do d’aparentar el que no és. A mi em semblà una broma de mal gust. No me llames Ternera, l’entrevista de l’Évole a Josu Ternera. En quin plat es podia decantar la balança, en el d’un millor coneixement de la ment d’un terrorista, per si se li podien esprémer unes gotes d’humanitat, per la possibilitat que demanés perdó, o en el plat del dolor que causà la visió del botxí d’uns fills o d’uns pares? Poden arribar a justificar les existències extraviades dels terroristes d’ETA que tot el sofriment que causaren no ha servit absolutament per res? Sí que poden, el fanatisme ho justifica tot. L’Évole pot entrevistar a qui vulgui pel seu propi profit - sempre s’entrevista a ell mateix - bé que entrevistà el Papa de Roma que ens feu saber que si les dones no poden ser consagrades sacerdotesses és per l’amor que sent l’Església per elles, que els gais també tindran cabuda a la dreta del Pare i sobre les agressions sexuals per part de membres de l’Església ho lamentà en el fons de la seva ànima. Si l’Évole vol continuar generant expectació ara tocaria entrevistar a la mòmia de Lenin gràcies els bons oficis d’un mèdium.

Rosa Peral, famosa per haver tingut un paper decisiu en el conegut com a crim de la guàrdia urbana com vàrem poder veure en el programa Crims, un crim que tingué tots els ingredients imprescindibles -passió, sexe, gelosia, violència - perquè Netflix decidís treure el documental El cuerpo en llamas posant més pa que formatge en la morbositat, o la fascinació per la part més tenebrosa de la nostra existència - té el do de fer-se mirar amb bons ulls. Alguns periodistes que l’han entrevistat a la presó n’han sortit dubtant de la seva culpabilitat. Que sigui una dona guapa, irresistible per la comunitat d’homes heteros, que sàpiga posar cara de pena i que li rellisquin unes llàgrimes per les galtes ajuda. Sabem que l’encant superficial és un dels trets característics de la personalitat psicopàtica, que no vol dir que una simpatia d’un rot com el cas de Ternera no ho pugui ser.

José Manuel Villarejo, l’home de la boina, ha passat de ser aquí a Catalunya l’enemic número u, un empestat de deep state espanyol, a ser un dolent amb qui s’hi pot parlar perquè no ha tingut pèls a la llengua a l’hora d’explicar l’entrellat de la guerra bruta contra Catalunya en el programa FAQS o assenyalar el ministre d’interior Zoido com a responsable de les càrregues de l’1-O en el cara a cara amb Artur Mas a RAC1 dilluns passat. A qui no se li treu la crosta de tinya negra com el quitrà és a Rubiales. Mentre Villarejo t’espia, et deixa com un drap brut en els seus informes, i a continuació et convida a unes canyes perquè no hi ha res personal, tots ens hem de guanyar honradament la vida i aquí pau i després glòria, Rubiales irrita perquè és un superb, un home de marbre, sense un bri d’empatia, un personatge amb mala jeia, tot en ell és un empostissat no així la mirada reptiliana.