Una pluja que no serveix

D’aquí a pràcticament dos mesos s’acaba la primera campanya dels vals escolars, dos xecs de 50 euros per a tots els alumnes que cursen primària, independentment del nivell de renda. Es poden gastar fins al 30 de novembre, però la Generalitat ja n’ha anunciat una segona tanda, aquest cop de 70 euros i extensible també a l’alumnat de secundària.

Ja hi tornem a ser i encara no s’ha avaluat l’impacte d’una mesura que, a més de pecar de populista, està més pensada per fomentar el consum que per reduir les desigualtats a l’aula o mitigar la despesa que han de desembutxacar les famílies a l’inici de curs, perquè els vals no serveixen per pagar les quotes per material ni les sortides a l’escola pública, com critica l’Associació de Famílies d’Alumnes de Catalunya, l’aFFaC.

És cert que la segona edició del xec arribarà amb alguna millora, com el fet que les associacions de famílies podran gestionar l’ajut, però continua sent una oportunitat perduda per injectar els 55 milions que costarà a la infrafinançada escola pública. O, com a mínim, fer arribar els diners a les famílies que realment els necessiten, en comptes de generar una pluja de calerons que, això sí, donen bons titulars als mitjans i, qui sap, potser es tradueixen en algun vot.