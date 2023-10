«Quina merda» de Barraques

Un dels càstigs de fer-se gran deu ser haver de sentir cada any la mateixa cantarella. O rebequeria, ja posats. I és que aquesta setmana, en fer-se públics els grups que tocaran a La Copa per Fires de Girona, una allau de laments han inundat els carrers i les xarxes socials. Perquè sigui quin sigui el cartell, cada any serà pitjor que l’anterior. «Quina merda, un any més» o «no conec ningú», claudiquen, amb l’ai al cor. Sincerament, jo gairebé tampoc. Ni Crim, ni Mad Caddies, ni Not Scientists, ni Johnny Mafia, ni The Holy Sinners, ni Queralt Lahoz, ni Ketekalles, ni Tarquim, ni Los Chikos del Maíz, ni Vichy Flock, ni Senyor Oca, ni Auxili, ni Smoking Souls. I aquí ja portem el 65% dels noms escrutats. Zoo, La Fúmiga, l’Orquestra Maribel, Ginestà, Lal’Ba, i els exconcursants d’Eufòria Mariona Escoda i Triquell completaran la programació.

Mai plou al gust de tothom i potser els encarregats de la programació van voler fer-nos un favor perquè no fóssim tan curts de mires, però qui s’esperava trobar un cartell popular de festa major amb propostes que convencessin al llarg i ample de la ciutadania potser serà millor que vagi al cinema. Fenòmens de masses com The Tyets (que ja van venir l’any passat, quan la formació maresmenca encara no surfejava pel remolí de la fama), Doctor Prats, Stay Homas, Buhos, La Casa Azul, Sopa de Cabra o propostes emergents com Julieta, Figa Flawas o Mushkaa, queden fora d’una programació que, per molts, ha quedat curta. Perquè no parlem de talent o desencert musical, d’un estil o d’un altre, de projecció internacional o de gires de carretera i manta a cavall d’una furgoneta desballestada. Parlem del que té més potencial per agradar a la majoria. Perquè el que està en joc són les ganes de Fires, la il·lusió de tornar a Barraques un any i moltes vivències després a escoltar la música que et fa ballar i donar l’esquena als neguits, tornar a quedar a la farola enmig de centenars de gironins més que s’han de retrobar al mateix lloc amb una excompanya d’escola que fa dècades que no veuen. Tornar als sopars agendats amb antelació amb la colla de l’esplai, els companys d’institut, de feina. I anar a Barraques a escoltar un grup que no sé què canta perd part de la gràcia.

Però no només s’ha de fer una cosa per a tothom a La Copa. I és que la pandèmia es va emportar per davant l'envelat de la plaça Miquel de Palol. Tot i que s’ha intentat posar una tireta a la ferida amb alguns concerts d’orquestres al parc del Migdia, el ball ja no s’ha tornat a recuperar, com si aquest públic no tingués dret a poder-se divertir de nit.