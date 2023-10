El primer que cal fer quan et guanyen és aprendre. Hi ha sempre la temptació d’odiar el qui ha pogut amb tu. Res no és culpa teva. A per l’enemic. Viure és llavors estèril. Et quedes ancorat al teu món i a més a més és humiliant queixar-se de la professora, dir que t’han fet trampa, pensar que la teva vida no depèn del que tu facis. Només quan n’hagis après estaràs en disposició d’aixecar-te i tornar per guanyar.

De vegades perdem, de vegades ens equivoquem. Sempre podem fer-ho millor i la ira no ajuda. Ni amb la família, ni a la feina ni en la política. Estar enfadat resta lucidesa. La dreta està ara molt enfadada i l’única anàlisi que accepta és l’insult al separatisme i a Pedro Sánchez. És la seva manera de desfogar-se. No aprèn. No aconsegueix aixecar-se.

Si pensem que tot és culpa de Sánchez i Puigdemont, llavors sí que s’ha acabat Espanya. Si pensem que la dreta no s’ha de qüestionar absolutament res i que no ho pot fer millor em pregunto quin sentit té continuar. Per què Feijóo no ha aconseguit la majoria absoluta amb Vox? Per què Vox condemna el PP a tenir un sol aliat? Hi havia un objectiu: derogar el sanchisme, imposar-se a Frankenstein. Un objectiu clar, fàcil d’entendre, inequívoc, moltes vegades verbalitzat. No es va aconseguir. Per justificat que resulti el rebuig que creen l’oportunisme i els aliats del president del Govern, la dreta ha d’acceptar que ha estat derrotada.

Per descomptat ha de fer oposició, i tan dura com ho exigeixen les circumstàncies, però assumint que amb el que ha fet fins ara no en té prou. No cal donar per descomptades les crítiques a Sánchez i als seus socis, però només amb això el PP no ha pogut aconseguir el que volia. Més que queixar-se dels adversaris a qui s’enfronta, la dreta els ha d’entendre i trobar una via eficaç per superar-los.

Cridar serveix de poca cosa. Encara serveix de menys cridar contra els que no criden perquè pensen que cada persona o partit polític és responsable del que li passa, i té per tant l’obligació de replantejar-se la seva actuació quan els resultats no són els desitjats. Si la dreta és fanàtica i irreflexiva, no és dreta. És fanatisme totalitari i paralitzant com qualsevol altre populisme.

Ningú no pot dir de debò que no esperava que Pedro Sánchez fes el que està fent. Això no li dona legitimitat, és clar, però ens torna a la pregunta original i que és l’única important. Com va poder ser que guanyés? Si tan convençuts estem que és nefast per a Espanya el que sens dubte farà, quina idea o estratègia no va afinar prou la dreta per no convèncer una majoria aclaparadorament d’espanyols que votessin correctament?

Al PP ara hi ha dos sentiments: els que creuen que la moderació és el camí, entre els quals hi ha Borja Sémper, Elías Bendodo, Cuca Gamarra, etcètera; i els de l’escola de la presidenta Ayuso que creuen que Sánchez és un salvatge i que cal atacar-lo com a tal amb tota l’artilleria disponible. És a dir, al PP només es debat quina és l’estratègia o amb quines maneres han de fer oposició. I no es plantegen de fons si han encertat amb el projecte d’Espanya que oferien.

I tampoc no han obert cap reflexió, entre altres coses perquè en aquest debat realment no saben què dir ni què dir-se, sobre si tenen algun projecte per a Catalunya que vagi més enllà de dir que no al que els independentistes exigeixen i que un Sánchez feble i depenent concedeix o és a punt de concedir per tal de mantenir-se al poder. És normal que el PP s’oposi a l’amnistia. Però el PP té alguna cosa a dir als catalans? No em refereixo ni a transferències ni a consultes ni a diners. Em refereixo a si el PP té per als catalans un projecte d’Espanya que els pugui o que ens pugui fer sentir partíceps d’un país i no només víctimes de l’independentisme.

Tothom sap que lamentablement les preguntes anteriors es responen totes en el mateix sentit, la qual cosa vol dir que el PP encara no està preparat per aprendre, ni tan sols per entendre per què ha caigut, per què l’han tombat, per què no va aconseguir l’objectiu de sumar majoria absoluta amb Vox i arribar a La Moncloa. El PP no està encara preparat per aprendre i aixecar-se i guanyar unes eleccions, perquè té massa por de sentir-se perdut si es posa a pensar què podria fer millor. La seva zona de confort és insultar Sánchez encara que sigui president i ho pugui continuar sent fins que se’n cansi. Prefereixen queixar-se que guanyar. Prefereixen insultar Puigdemont i Junqueras i qui s’assegui amb ells a negociar que mirar d’entendre com voten els catalans i de quina manera podrien seduir-los

El PP i el seu entorn mediàtic es donen la raó com borratxos de taverna i surten a l’alba balbucejant que prendran Ferraz quan no poden fer ni dues passes sense ensopegar amb qualsevol cosa. Podrien pensar. Tard o d’hora pensaran. I aleshores recordaran que la seva manera de guanyar és ser més intel·ligents, i no més bèsties, que els altres.