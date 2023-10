Espanya després de Feijóo i amb uns independentistes desbocats

La passada setmana hem viscut la investidura fallida de Feijóo, o millor, la investidura de Feijóo com a cap de l’oposició. Però el que ha estat més rellevant és que, si bé Feijóo ha aconseguit reafirmar el seu lideratge entre els seus (al menys momentàniament), no ha aconseguit teixir cap pont de cara al futur amb cap grup que no sigui Vox o UPN. En el tema territorial, Feijóo s’ha situat en el passat. Al País Basc, en el temps en què ETA estava activa, ha identificat Bildu amb ETA oblidant que tot procés de pau crea nous grups que s’han d’incorporar, no marginar. Què hauria passat a Irlanda si els partits que existien abans del procés de pau haguessin marginat el Sinn Féin, el partit sorgit de la dissolució de l’IRA? A Catalunya també es va situar al passat, va demanar a Junts que fes de Convergència i va menysprear ERC. I en els altres temes la cosa ha estat pitjor, s’ha lligat a la ultradreta negacionista de Vox. Ha donat la seva benedicció al pacte amb Vox, un partit que és contrari a l’estat de les autonomies i que nega el canvi climàtic, l’agenda 2030 o la violència masclista.

Els independentistes continuen vivint en un món que no existeix en el que els catalans demanen l’autodeterminació. A les darreres eleccions es van presentar fonamentalment dos models: el dels independentistes que demanaven amnistia i referèndum i el de l’entorn socialista que demanava passar pàgina del procés, reconciliació i tornar a posar el país en marxa. El resultat va ser aclaparador a favor de la proposta de reconciliació i política útil. L’aritmètica avui dona als independentistes una rellevància que no van obtenir a les urnes, que no tenen realment. L’actual conjuntura els porta a parlar com si representessin Catalunya (fals) i a utilitzar aquest atzar electoral per imposar (no negociar) unes coses que sols ells en el seu món virtual veuen factibles. Proposen que el govern obri la porta a un referèndum, cosa que contradiu el resultat majoritari de les urnes a Catalunya. Perquè un referèndum és tot el contrari d’una política de reconciliació. Cap referèndum, sigui a Quebec o el Brexit, ha unit un país sinó que l’ha dividit encara més i oberta la porta, els independentistes, com han fet arreu, només accepten el resultat si els és favorable. Si no els és favorable al cap de poc demanen un altre referèndum en un procés que s’ha anomenat un neverendum (un mai acabar). Encertadament els socialistes s’han plantat i han dit que no.

I en aquestes circumstàncies és quan emergeix amb més força la solució federal, de cooperació enfront del victimisme i el greuge. Si tenim tants greuges amb Espanya, potser la solució és dotar-nos de mecanismes que permetin defensar-nos (o potser ja ens va bé anar dient que l’estat espanyol no fa res per a Catalunya i mantenir el poder a Catalunya com feia Pujol). A vegades m’he preguntat què passaria si fóssim un nou estat d’Europa, pensen que Europa ens permetria fer el que volguéssim sense intervenir, sense complir les regles comunitàries? Aleshores també ens faríem les víctimes o buscaríem mecanismes per defensar les nostres posicions? El federalisme és el sistema que millor s’adapta a aquesta problemàtica creant sistemes, no tots iguals, que permeten compaginar les parts i el tot amb mecanismes que asseguren la lleialtat. Per això és el sistema al que es va acostant tant la UE com els països més descentralitzats i amb problemes de conciliació entre comunitats diferents. Ja sé que no és el mateix el sistema federal americà o l’alemany o el suís, o els sistemes descentralitzats com l’espanyol o, en cert sentit, el de la pròpia UE que porta temps buscant una forma millor de governar la Unió, però en tenen un de millor? És millor anar dividint els estats europeus en trossos cada cop més petits, fins que esdevinguem un món ingovernable i aleshores tornar a les lluites pels llocs fronterers que tenen uns habitants que no se senten de cap país dels que s’han anant creant? Ja seria hora de mirar cap amunt en comptes de cap avall i treballar per aprovar unes regles a Espanya i a Europa que federin els components en comptes d’enfrontar-los.

No voldria acabar sense parlar del programa d’un nou govern perquè en el debat territorial no s’acaba el món. Una altra cosa que em sorprèn del moment present és que els partits independentistes no fan cap proposta per avançar en la solució dels problemes que té Espanya (i les diferents CCAA). Només els he sentit reclamar competències però no proposar com millorar les coses. Parteixen de dos principis molt discutibles: 1) Nosaltres gestionem millor. Potser fer una mirada al que ha passat a l’economia catalana durant el procés, podria fer repensar aquest principi a molts catalans. 2) Els problemes d’Espanya no són els nostres. Avui en dia, sense independència a la vista ni a curt ni a llarg termini, estem lligats a Espanya i tot ens anirà millor (a Catalunya i Espanya) si cooperem i fem uns plans conjunts de futur que de veritat resolguin problemes. Aquesta falta de discussió d’un programa de futur em sembla una temeritat que fins avui s’ha pogut superar perquè el govern de coalició ha fet una bona gestió que, en molts casos com en la reforma laboral, no ha tingut el suport dels seus socis independentistes. El que ha fet el govern és la política útil que van votar els catalans i els espanyols el 23J.

Potser que els socialistes diguin clar que el seu projecte territorial és el federalisme i els independentistes baixin dels seus somnis per tocar de peus a terra. I no estaria malament que el PP deixés el passat per incorporar-se a la política del present que tant necessitem.