Patinets elèctrics, entre les multes i l’adaptació

En una recent enquesta del RACC a usuaris de patinets elèctrics a Barcelona, el 70% dels enquestats admeten que, «a vegades», van per la vorera; el 35% que, «sovint», van més de pressa del que tocaria; i el 20% confirmen que ja han rebut alguna multa per part de la Guàrdia Urbana de la capital catalana. Són dades d’una gran ciutat, on molts problemes es fan més grans, però que tampoc serien tan diferents a Girona, Figueres, Olot, Blanes o Roses o en molts altres pobles més petits on els patinets s’han convertit en bastant més que una moda. La realitat sempre va vint passes més endavant que la llei i, per tant, els patinets elèctrics es van anar escampant pels carrers molts abans que quedés ben regulat el seu ús. S’ha de portar casc? Tenen límit de velocitat? És el mateix anar amb patinet per un carrer de poble que per la Diagonal de Barcelona, l’Avinguda Jaume I de Girona o el carrer Nou de Figueres? I què passa amb les voreres? O a l’interior de les places? Sí, d’acord. No poden anar per les voreres, ni per places, ni contra direcció. A qui ho faci se l’ha de multar. Però això com es controla? Amb un policia a cada cantonada? Cap ciutat, ni tan sols les més grans com Barcelona, tenen prou policia per fer-ho.

Cal assumir que els patinets elèctrics no desapareixeran dels nostres carrers. De fet, cada cop n’hi haurà més. Només cal veure l’experiència de ciutats com Lisboa, on tenen un servei públic de lloguer de patinets (semblant al Bicing o la Girocleta, però sense estacions fixes), que permet que et puguis trobar patinets literalment tirats a cada cantonada. I davant d’això és evident que cal posar multes als que no compleixin les normes o tinguin conductes incíviques. Però també explicar, sobretot explicar, i definir molt bé per on poden passar i per on no. Què es pot i què no es pot fer amb un patinet elèctric. A ningú li passa pel cap fer tot un carrer contra direcció amb cotxes, perquè sap que el multaran o, pitjor, acabarà provocant un accident. En canvi, sembla que amb un patinet elèctric això no tothom ho té tan clar. Els patinets elèctrics, com es deia cada cinc minuts en temps de pandèmia, «han vingut per quedar-se». Prohibir-los serà impossible. Posar moltes multes, un remei. Adaptar-nos, una necessitat.