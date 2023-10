Brindis al sol a la badia de Roses

Quan es publiquin aquestes línies ja s’haurà realitzat un brindis al sol, en vaixell, a la badia de Roses, per tal de presentar un projecte de recerca auspiciat per la Universitat de Girona. Pot ser un brindis al sol, però també podria ser a una tempesta, un huracà mediterrani (un «medicà»), un esclafit, una DANA o sense anar més lluny, a l’extrema sequera que assola l’Alt Empordà, conseqüència del canvi de corrents marines a la Mediterrània occidental i en concret al Golf de Lleó des del cap de Creus fins a Toló i molt probablement al Golf de Gènova. I tot producte a la vegada de la tropicalització de la Mediterrània que es ve anunciant fa més de 20 anys, a causa de l’escalfament.

Però no, aquestes que són les realitats punyents i concretes que haurien de preocupar a la Generalitat, als ajuntaments i institucions de la Costa Brava, per tal de prevenir catàstrofes com les que passen sovint al País Valencià, les Balears o Alcanar mateix, on ja comencen a entendre que poca broma amb l’emergència climàtica i l’escalfament del mediterrani balear, no són objecte de recerca. I fa temps, no és d’ara, que estem insistint en que no s’està sent conscient de la vulnerabilitat i els riscos que amenacen a la Badia de Roses i en general a tot el litoral i prelitoral gironí, des del temporal Glòria i ja abans, en la mesura que moltes d’aquestes localitats, per acabar-ho de rematar, no tenen o tenen caducat el seu pla d’emergència.

Resulta sorprenent que estudis participats per tretze universitats europees i que es van fer en el marc d’un projecte europeu anomenat Mater I el 1999 i que va tenir continuïtat amb el Mater II el 2005, sobre l’evolució del canvi climàtic a la mediterrània occidental, no hagin tingut continuïtat, quan amb l’emergència climàtica en curs, les onades de calor marines estan provocant impactes en la biodiversitat marina i en la desaparició d’espècies, la pesca i en curs, el turisme. Però el més greu és l’aparició de fenòmens tropicals cada vegada més freqüents que haurien de ser estudiats, ja.

Doncs no, el que s’ha presentat recentment a Roses, és el projecte BIOPAIS, que té el suport de la Universitat de Girona i una sèrie d’organismes, finançat pels fons Next Generation. I quin objectiu té aquest projecte que no inclou ni a la Generalitat, ni la Diputació de Girona, ni a cap dels ajuntaments de la zona?, doncs ni més ni menys que «els impactes ecològics i socials dels parcs eòlics marins en zones d’elevada biodiversitat i alt valor paisatgístic». Quasi res amb la que està caient, no?

Aquest inflamat alarmisme, que està reinterpretant les prioritats ambientals, i a la demarcació de Girona i l’Alt Empordà esbiaixant cap a postulats conservacionistes el gruix de l’ecologisme, hauria de participar d’una lluita inclusiva per l’emergència climàtica i per les polítiques de mitigació del canvi climàtic i no separar-se d’aquestes, creant un conflicte amb les energies renovables, com si aquestes fossin el problema i no la solució. Òbviament els lobbys fòssil i nuclear aplaudeixen amb les orelles.

Per més que diguin «així no», és evident que en el fons el que es pretén és «aquí no». En clara línia amb el fenomen Nimby (no al costat de casa meva). Certament amb molt retard han sorgit iniciatives que volen integrar les dues sensibilitats (la plataforma «Renovem-nos») però que no tenen prou punch davant de conservacionistes, Nimbys i companys de viatge, on mai els veurem amb pancartes enfront l’AP-7, una benzinera, iots i creuers, furgonetes d’Amazon o la contaminació i sí enganxant cartells contra l’eòlica (marina i terrestre). Reivindicacions discutibles i discutides per altres científics, enginyers i ecologistes, que aquí són minoria i que a més estan silenciats per tot l’establishment institucional i mediàtic (i la inestimable ajuda de TV3), on la Generalitat sempre està absent, per no ser «impopular». Encara és hora i d’això ja fa dos anys, que la Conselleria d’Acció Climàtica o algun climatòleg hagi desmentit o fet corregir les declaracions que va fer un científic (sic) a Roses quan va dir la següent boutade o fake: «Els impactes ambientals de l’energia eòlica marina seran superiors als del canvi climàtic». Sense comentaris.

En qualsevol cas, el més sorprenent és que amb la que està caient de temperatures anòmales, impactes destructius per arreu, extrema sequera amb restriccions a la vista (especialment l’Alt Empordà), onades de calor marines, minva de collites (i repercussió amb preus), tropicalització a l’alça amb fenòmens extrems com huracans mediterranis, etc, etc. no hi hagi cap moviment, ni protesta, ni tan sols querella, per inacció climàtica al nostre entorn. Ni tan sols voler saber, sobretot els ajuntaments del litoral, les amenaces i riscos que sobrevolen les seves poblacions. I anant més enllà, dels polítics, la societat civil, els empresaris, sindicats, consumidors i resta de l’ecologisme. Semblaria que tothom estigui encara de vacances amb l’estiu de tardor o pot ser no, i simplement sigui un reflex del generalitzat carpe diem en forma de tansemenfotisme, l’últim que apagui la llum, a viure que són dos dies, el demà no està promès, etc. I tot plegat coincidint amb la informació publicada fa pocs dies de que Catalunya ha perdut amb el que va d’any 1.000 milions d’euros en inversions per energies renovables, per haver caducat els permisos de 43 parcs solars i 8 eòlics pels retards de l’administració i per al·legacions del «territori». I la Generalitat, on és? Mentrestant a seguir emetent emissions i augmentant temperatures.