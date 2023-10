Sr. director, volia explicar-li que ahir la meva àvia va anar a l’oculista perquè feia uns dies que no s’hi veia bé. Jo no em vaig adonar del seu dolor fins al mateix dia que va anar al metge perquè mai ens va explicar la seva preocupació. Tampoc podies detectar que no es trobava bé, ja que la podies trobar preparant el brou que tant m’agrada, cosint els pantalons trencats del meu germà o jugant amb el pelut de la casa, però mai li senties dir un sol clam. Per contrast, quan arribo a classe, escolto les queixes d’algú perquè alguna cosa li ha anat malament, sense parar-se a pensar que li ha anat malament perquè així és com ha volgut, o no heu sentit moltes vegades gent protestant de coses que poden controlar i canviar?

La queixa que més sento en una aula de segon de batxillerat és la de la falta de temps, i com que cada dia sento el mateix, tinc molta estona per reflexionar-hi, i penso en totes les coses que sé d’aquesta persona: El cap de setmana se l’ha passat de festa, a més, durant la setmana entrena un esport que no li agrada massa i li treu moltes hores, també va a dinar cada dia amb una amiga i torna a casa a dos quarts de cinc. Suposo que tothom té dret a queixar-se, però quan penso en l’independent i forta que és la meva àvia, intento imaginar-me què és el que ha canviat entre la seva generació i la meva, què ha hagut de passar per notar que les persones grans solucionen els problemes que tenen sense adonar-te’n, en canvi, els joves esperen que algú els digui que són molt valents i que podran amb tot? Acabat de reflexionar arribo a dos possibles raonaments, que personalment considero que es donen els dos a l’hora. El primer és que la figura de la dona ha evolucionat tant que ja no hem d’amagar les nostres preocupacions a la societat, l’altra és que cada cop som més dèbils i ens costa més superar dificultats. Determinar el component clau del canvi entra ella i jo és tasca dels professionals, que jo he d’anar a estudiar i sempre em falta temps.