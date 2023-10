Quin exemple seguim? En tot: en la manera d’argumentar o discutir, de com donem el condol o agraïm un favor, de com pelar una taronja sense embrutar-nos els dits o l’estil de les relacions sexuals. De tot hi ha videotutorials o «models».

En els nostres joves –també en les parelles, amb estabilitat familiar o amb esporàdiques escapades– l’ideal de les relacions íntimes ve marcat ara pel que es fa a l’audiovisual (i potser a la literatura), perquè fins que hi ets no en tens experiència. No sé abans –potser ho explicava la mare o un dels grans del grup familiar–, però ara n’és escola inesperada la pornografia. I, si no som gent amb el lliri a la mà, hem de reconèixer que potser el 90% dels vídeos d’accés lliure (o de pagament, o pirates) són d’una extremada violència i agressivitat, principalment contra la noia o la dona. Molts d’ells ja anuncien que mostren perversions, abusos extrems o que hi pateix i s’humilia l’altra persona (a vegades en «manades»). I molta gent es queda tan fresca!

No aturarem mai les xarxes de porno, per dues raons: (a) la nostra constatada debilitat moral en aquest tema; (b) les xarxes digitals no tenen portes ni claus de pas definitives (només entrebancs temporals). Si voleu dades, demaneu-me-les.

Dues solucions possibles, i operatives: (1) que els joves exigiu relacionar-vos de manera romàntica, amb l’erotisme contingut, amb el «vostre» model, i no el del negoci del porno (i si no, que en busquin un/a altre/a); (2) googlegeu «daleunavuelta»: els conec i conec el seu lema, «Stop Porn, Start Sex». Val la pena per ser lliures del vici que «doblega les cames» a tanta gent.