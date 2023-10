Necrològiques del 10 de Octubre de 2023

En Quimet Bombardó de Cal Bonic de Verges

Els integrants de la Penya Can Roc de Sant Antoni estem de rigorós dol. Tot de sobte ens ha deixat una persona molt especial, en Quimet Bombardó, més conegut com el noi de cal Bonic de Verges, vila de la qual era originari i a on va viure fins que es va casar amb una santantonienca. Persona irrepetible que transmetia des del primer moment inequívocs signes d’autèntica amistat, generositat i bonhomia embolcallades en un tracte amable amb tothom. Així era en Quimet, sens cap mena de dubte fonamentalment una persona bona, capaç de fer favors a tothom sense importar-li qui era. Era un català i catalanista de pedra picada, fervent seguidor del seu FC Girona que aquest any l’hi ha donat tantes alegries. Era generós, pacient, positiu, conciliador, amable, discret, humil, honest, actiu, amic sense límits dels seus amics, sempre atent per, si feia falta, ajudar a qui fos. Era de les persones convençudes que la felicitat radica en la generositat. Que la vertadera amistat no només es conserva si no que àdhuc creix tenint cura amb afecte els petits detalls, sense límits econòmics ni de cap classe. En Quimet ha estat i seguirà sent un exemple per als joves si aquests decideixin seguir-lo, escoltar-lo i sentir-lo com una persona model. Com que sabem que des del cel ens estarà guiant, cuidant i estimant tal com ho feia quan el podíem abraçar, el seu record seguirà estant sempre entre nosaltres

A la seva esposa Rosa Maria, als seus fills, l’Heribert i la Judit i als seus nets i demés família els hi enviem el més sincer condol de tots els membres de la Penya Can Roc de Sant Antoni.

Manel Salvador

AGULLANA

PERE RIGALL SABARTÉS

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Paquita Carre Delclos i tenia dos fills. Residia a Agullana. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a Agullana.

CASSÀ DE LA SELVA

AURORA TEIXIDOR VILÀ

Ha mort als 72 anys. Era soltera. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Cassà de la Selva.

FIGUERES

JOAN SELS JOU

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Roser Bilbao Voltas. Residia a Figueres - Vilamalla. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

XICU PRATS PONS

Ha mort als 83 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

OLOT

PAQUITA CODINA PASTORET

Ha mort als 79 anys. Era soltera. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

PORQUERES

LLUÍS PUIGDEVALL BUIXEDA

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Dolors Roca Pujolràs. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Andreu de Mata.