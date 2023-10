Carandell, el pintor que interpreta la història de la música

El passat 6 d’octubre vàrem assistir a la presentació del 34è aniversari de la Història de la Música del pintor saltenc Carandell. En aquests acte, que va tenir lloc a l’auditori de la Biblioteca Carles Rahola, que per cert es va omplir de goma gom, l’autor ens va presentar el jazz de la segona meitat del segle XX. A l’agenda de les biblioteques de Girona anunciaven l’activitat, que va tenir format de xerrada-projecció, dient que «ens trobem amb la instrumentalització, harmonia i melodia del jazz plasmades plàsticament».

Carandell és un artista format a l’Escola de Municipal de Belles Arts de Girona, on va tenir de professor, entre d’altres, al gran Ramon Maria Carrera. Més endavant va ampliar els seus coneixements a Barcelona, a Florència i visitant museus on s’exhibeix el bo i millor de la pintura clàssica. Particularment li va interessar el museu del Prado on va poder veure obres de Tiziano, Velázquez o Goya i la pinacoteca d’Amsterdam on es va entusiasmar amb els llenços de Rembrandt.

A diferència dels seus companys de generació artística, com ara Jordi Gispert, Quim Corominas, Enric Ansesa Gironella o el malaguanyat Jaume Faixó, Carandell no va caure en la rauxa dels postmoderns informalistes.

A banda de la seva vessant artística, de jove es va dedicar professionalment a la topografia. En certa ocasió, va tenir un accident mentre prenia les mesures d’uns terrenys. Aquest fet i altres circumstàncies que ara no venen al cas, han fet que hagi estat delicat de salut i s’hagi hagut de cuidar de valent. Això ha estimulat la seva individualitat, sensibilitat i capacitat de concentració.

Paral·lelament a la seva vocació artística, el pintor saltenc sempre ha tingut una gran passió per la música. Carandell no és un espiritualista, ni un místic, més aviat és un neoromàntic-platònic, un gran amant de la bellesa clàssica, de l’harmonia i de l’ordre geomètric-matemàtic del filòsof Pitàgores.

Carandell va començar utilitzant tècniques clàssiques de dibuix carbó, després va treballar les tintes, la pintura a l’oli i els vernissos. Aquests darrers anys ha experimentat amb muntatges audiovisuals.

Conec en Carandell des de finals dels anys 60. Un dia me’l va presentar un gran afeccionat a l’art, l’aparellador i posterior polític nadalista Joan Gelada. Des d’aleshores, hem coincidit en diverses ocasions en concursos i mostres col·lectives.

L’any 1972, el vaig retrobar quan vaig anar, convidat per l’aquarel·lista Julià Fornells Vilà, a la inauguració d’una exposició del col·lectiu d’artistes saltencs 13 Escu-Pint. En aquella ocasió s’exhibien obres, entre d’altres, de Lluís Mateu, Jordi Gispert, Dolors Vidal, Guillem Terribas, Concepció Vivolas i del mateix Carandell, que llavors encara signava les seves pintures com a Joan Pujol. Recordo que en aquella exhibició artística hi vàrem trobar a faltar obra d’en Jordi Barris, un pintor saltenc que sí que havia participat en la primera mostra de 13 Escu-Pint celebrada a Salt durant la festa major de 1969.

D’aquella mostra en vaig publicar una crítica a la revista Presència, després en faria d’altres comentant treballs del meu mestre Isidre Vicens, de Torres Monsó, Enric Marquès o Josep Perpinyà Citoler.

A l’època de la transició, molts artistes gironins ens vàrem agrupar al voltant de l’ADAG (Assemblea Democràtica d’Artistes de Girona). En Carandell no es va incorporar a aquesta iniciativa perquè aleshores es trobava voltant per Europa ampliant coneixements, fent contactes i també alguna exposició.

De fet, quan més endavant Carandell retorna a Salt, tampoc participa en cap moguda ni política ni social, més aviat es tanca en ell mateix, aprofundeix en els seus estudis i intensifica la seva dèria melòmana escoltant músiques de tots els estils i èpoques.

Fins que l’any 1989 inicia el seu ambiciós projecte sobre la història de la música, passa per diferents etapes artístiques on trobem un Carandell acadèmic, expressionista, historicista, lineal,...

La sèrie de la història de la música que acabarà sent el gran llegat artístic de Carandell, l’inicia des de la vessant pictòrica. De fet, l’autor vol fer una representació pictòrica de la música. Carandell és especialment brillant fent siluetes i esbossos, que sap combinar de forma magistral amb fons multicolors galàctics.

Hem de dir que Carandell s’ha preocupat molt que la seva obra tingués una difusió adient. Així, les seves exposicions sovint van acompanyades d’un bon catàleg i de textos acurats que ha encarregat a consumats especialistes, com ara el lloretenc Joan Domènech, l’antic director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural Josep Manuel Rueda Torres... Alguns prestigiosos crítics d’art com ara Jaumó Fàbrega, Josep Maria Cadena, Josep Colet i Giralt, Francesc Miralles o Fernando Gutiérrez... també han analitzat l’obra de l’artista saltenc.

Altrament volem destacar els textos propis que, entre poètics i erudits, fan entenedors l’estil i l’esperit dels músics i la música que Carandell reinterpreta de forma plàstico-visual, darrerament amb unes noves imatges cinematogràfiques sonores extraordinàries.

En el catàleg on va presentar el període de la història de la música que va des del món antic fins el romanticisme, el mateix Carandell escrivia: «No tots els períodes musicals són cristal·lins i precisos. Potser el concepte del moviment sigui una idea més activa com a indicatiu d’acceleració canviable»... i segueix: «Fruit d’aquestes recerques es poden visualitzar amb color i forma. Tot un treball que ha estat possible elaborar-lo, reconstruir-lo a partir de l’element més elevat que tenim, la vibració musical.»

I aquesta passió, l’autor l’ha culminat amb un nou estil artístico-cultural que Carandell ha volgut anomenar electromúsic, un projecte que ha difós de formes ben diverses com ara converses didàctiques, quaderns, audiovisuals que presenta en els llocs més diversos, ja siguin centres cívics, biblioteques, espais culturals, fundacions o fins i tot universitats, tant a nivell nacional com internacional.