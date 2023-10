Els extremismes fracassen a Catalunya

La manifestació del proppassat diumenge a Barcelona no va respondre a les expectatives que s’havien marcat els organitzadors, malgrat gaudir del suport dels líders del PP i de Vox. Una vegada més els catalans van dir no als extremismes, en aquest cas de dretes. Hi havia més presència de gent de la resta d’Espanya que no pas de casa nostra.

Aquells que pretenen tensionar la vida política van suspendre. Aquest no és el camí i es podria entendre el posicionament de Vox, però es inexplicable que un líder com Feijóo participi en aquests tipus de manifestacions. En té tot el dret, però atiar la crispació no hauria de ser el seu objectiu si de debò algun dia vol ser el president del govern d’Espanya.

Fins i tot la seva presència no ajuda al PP català a créixer. És una força pràcticament testimonial, llevat de Badalona i Castelldefels. Difícilment aixecarà el vol al Parlament de Catalunya, on només té tres diputats, si es basa en aquest discurs. Amb la desaparició del panorama electoral de CiU, el PP ha estat incapaç de sumar part d’uns ciutadans de centre-dreta catalanistes que restaren sense partit polític de referència. La majoria d’aquestes electors avui voten Salvador Illa, atès que té un discurs conciliador i allunyat de tota mena de radicalismes.

El 23-J els resultats no oferiren dubtes i el tàndem Feijóo-Abascal no assolí l’objectiu. Semblava que ho tenien tot fet, però al final és Pedro Sánchez qui pot articular una majoria parlamentària. És l’home que de moment entén la política com una manera de resoldre els problemes mitjançant el diàleg. Esgrimir més mà dura com proposava Santiago Abascal només portaria mes frustració.

L’Assemblea Nacional Catalana perd seguidors a cada convocatòria i Societat Civil Catalana exactament igual. Ambdues organitzacions es retroalimenten amb discursos totalment desfasats i superats. Seria bo que s’atrevissin a presentar-se a unes eleccions i així se sabria de debò la força que en realitat tenen que més aviat sembla escassa.

En aquest moment complicat per tal d’articular una majoria tothom hauria de tenir clar que des de l’unilateralitat no s’aconseguirà res. Si cal donar una resposta política a un conflicte polític només es podrà fer des del diàleg i el respecte. Les forces independentistes –ERC, Junts i la CUP– el 23-J foren àmpliament superades pel PSC, que sumà més vots que les tres formacions juntes. I Catalunya votà massivament un Pedro Sánchez que fou el gran protagonista dels indults i de la desaparició del delicte de sedició del Codi Penal. I això no era fàcil.

Ara toca discutir sobre l’amnistia. És una de les exigències dels independentistes, però fins avui el PSOE no n’ha parlat obertament ni ha presentat cap document. Sí ho ha fet Yolanda Díaz, de Sumar, que intenta qualsevol situació per gaudir del màxim de protagonisme.

Com més entrebancs posin ERC i Junts a un acord d’investidura, més feblesa demostraran. Pere Aragonès no ha sabut en aquests dos anys consolidar-se com a president de la Generalitat i Junts ha perdut tot el poder institucional, llevat de la Diputació de Girona. A cada bugada perden un llençol i si algú es preguntés el per què, la resposta seria ben senzilla: governen només per al seu electorat. I aquests ciutadans pateixen un cansament fruit del desànim i la desil·lusió. El 23-J, amb set escons cada formació política, foren quarta i cinquena força, la qual cosa era impensable només fa uns anys.

Sense renunciar a la seva ideologia avui tenen l’oportunitat de ressituar-se com a partits que ofereixen quelcom més que l’enfrontament amb Madrid. Si Feijóo i Abascal fracassaren a Catalunya i continuen sense estratègia ni full de ruta, Pedro Sánchez els pot oferir l’oportunitat d’influir en les polítiques de l’estat. De ben segur els hooligans no hi estaran d’acord, però els seus líders haurien de pensar en no cometre els errors del passat.