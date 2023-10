Els fogons del prestigiós restaurant München del carrer Pedret, núm. 116, de la nostra ciutat, s’han apagat. Els patrons Marc, Joan i Clara han posat final a anys d’una cuina excepcional, lluminosa, rigorosament representativa de la millor i més aclamada gastronomia. Els pares s’han jubilat i el fill, sense ells, no vol seguir. Girona ha perdut tot un referent autèntic i deliciós, artistes de la bona cuina. En Marc, en Joan i la Clara han fet el cim, el non plus ultra de l’art culinari. I la fascinant cuina del München tenia un plus: la ubicació i l’estètica del lloc que ens transportaven a un elegant i senyorial espai, eminentment noucentista.

Per sort, sempre ens quedarà el record d’uns àpats preparats i servits per una pondera i fecunda imaginació. Una vegada més, gràcies amics i mestres Marc, Joan i Clara, que us puc definir com autèntics artistes dels bons fogons gironins. Hem perdut un restaurant ple d’encant, referent obligat de la millor Girona gastronòmica.