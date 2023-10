La nova solitud

Els Estats Units són el país amb un percentatge més elevat de persones grans que viuen soles, d’acord amb les dades del Pew Research Center. L’aïllament social s’ha relacionat amb una varietat notable de problemes de salut, incloses la depressió i la demència. La realitat virtual, la intel·ligència artificial i les anomenades mascotes robòtiques són tres de les mesures que s’està aplicant amb més freqüència. El mercat dels gossos robot ha augmentat notablement en els darrers anys i nombrosos usuaris de la principal potència del món agraeixen la companyia d’aquests dispositius perquè se senten millor amb ells. Així, animals mecànics com Jennie, dissenyada per la companyia Tombot Inc. són molt populars. Perquè semblés un gos falder i també perquè es comportés com a tal, els enginyers de l’empresa van col·laborar amb els tècnics de Creature Shop, firma d’efectes especials fundada el llunyà 1979 pel titellaire Jim Henson, creador de The Muppets. Jennie té poc a veure amb una joguina, per exemple, perquè els seus ulls de cadellet resulten molt creïbles pel moviment de les celles. Aquests sistemes de la cinquena revolució industrial no són alternatives perfectes per a la interacció humana, recalquen metges i administradors de cures a col·lectius vulnerables. Tot i això, compleixen la seva funció.