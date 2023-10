Aquesta és una carta que raja de l’ànima, d’un cor enamorat d’un petit racó de Catalunya que crida a la seva ànima com el cant d’un ocell al matí. M’atreviria a dir que aquesta és una carta d’amor a Palamós, un poble que és més que només un lloc en el mapa, és un batec del cor de la Costa Brava.

Les teves platges daurades besades per les ones del Mediterrani, les aigües clares i turqueses com una joia polida, les cales amagades amb secrets només coneguts pel mar i les roques.

Els teus carrers empedrats i els balcons florits, façanes que ressonen amb història, i places ombrívoles com si el temps s’hagués aturat en elles, per permetre’ns gaudir de cada moment.

És difícil explicar amb paraules l’amor que sento per aquest petit poble. Cada vegada que retorno, les meves arrels s’aprofundeixen més i més. Palamós és més que un lloc, és un sentiment profundament arrelat a la meva ànima.

Escric aquesta carta amb la humilitat d’un amant que no pot contenir el seu amor. Palamós és un tresor amagat que mereix ser conegut i estimat per tots. Espero que aquestes paraules puguin transmetre una petita part de la meva passió per aquest lloc màgic i que altres puguin sentir-se inspirats a descobrir la seva bellesa i encant.