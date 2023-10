Resulta que tots hem acceptat que quan no podem fer certes maniobres, activitats diverses o conductes inadequades, ens avisen amb un senyal que d’entrada ens diu: Prohibit. Sigui amb els símbols que tots coneixem o sigui amb paraules que normalment ja saps que et prohibeixen qualsevol afer que et pugui afectar. Sort que en alguns llocs, encara et diuen el perquè t’impedeixen ser lliure dins de la natura com els avisos de possibles incendis però evidentment ja entens que està prohibit anar aquell lloc. És lògic.

Fins aquí, no descobreixo res interessant. Però l’altre dia em va sobtar un senyal, amb un agradable dibuix que t’avisava d’una situació concreta com era la de demanar-te de no llençar objectes per a la finestra del teu cotxe per evitar embrutar la vorera de la seva carretera i a més a més, el més impressionant és que d’entrada ja et donava les gràcies anticipades per no fer-ho! La sensació immediata va ser què segur que respectaria aquell senyal! Per dues raons: primer per respecte immediat, i segon perquè si abans d’actuar ja et donen les gràcies, diria que a partir d’aquí, ets incapaç de fer cap mal en aquell lloc. Ans el contrari!