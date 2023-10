Abaixar-se els pantalons

Potser mai us heu preguntat si les paraules patriotisme i nacionalisme són sinònimes o si guarden matisos que les mantenen distanciades. Hi he pensat després d’escoltar les declaracions de l’exjugador de futbol Alfonso Pérez en què deia que Pep Guardiola i les jugadores de la selecció espanyola de futbol haurien de besar la bandera d’Espanya per tenir la certesa que defensarien amb «honor i honestedat» la selecció. Besa’m el cul! M’esclata el cervell. El futbol femení, continua l’Alfonso, no es pot comparar amb el masculí pel que fa als ingressos que genera. Aquí més que una opinió fa una descripció, agradi o no, de les regles del mercat. Dit això, patriotisme seria, després de cabussar-me a pulmó lliure a Internet, l’amor que es té a la mare que ens ha infantat, ens ha donat el pit, ens ha fet fer el rotet i ens ha bressolat, mentre el nacionalisme seria el respecte que sentim per un pare estricte que ens educa sota el lema: the family first! i ens ensenya a desconfiar d’altres famílies. Arturo Pérez-Reverte opina en un tuit que el nacionalisme és una patologia del patriotisme, una perversió dels «sentiments nobles, solidaris i no agressius» que acompanyen el patriotisme. Aquest no necessita res especial per existir, el nacionalisme sí, un enemic que faria les funcions de loctite per mantenir ben enganxats els cervells nacionalistes. Gustavo Bueno diu que la llavor del nacionalisme és el ressentiment, i Bernard Shaw que el nacionalisme és l’estranya creença que un país és millor que un altre en virtut d’haver-hi nascut. Si el nacionalisme demana una genuflexió als peus de l’Estat nacionalista, el patriotisme és crític amb el poder de l’Estat, fins el punt de dir si s’escau: traieu les brutes mans de la meva terra!

Aquí a casa nostra la majoria estarem d’acord que un catalanista flirteja amb el patriotisme i un independentista amb el nacionalisme, però encara que sembli estrany hi ha gent que no encaixem en cap dels dos calaixos, que no ens acaben de fer el pes ni banderes ni himnes ni llegendes ni desfilades. El nacionalisme a Catalunya, com no podia ser d’una altra manera per les seves maneres maldestres, ha estat el GPS que han seguit cegament molts camioners fins a quedar encallats en un carrer estret sense saber com sortir-ne. Els estudiants gironins d’aquí a cent o dos cents anys els faran trepitjar la Plaça de l’U d’Octubre i els explicaran que una alcaldessa, la senyora Madrenas, que tenia una ànima quadribarrada, la rebatejà amb aquest nom per immortalitzar la gesta del poble gironí que es rebel·là contra l’opressor espanyolista. El que no voldran recordar els historiadors és el discurs «d’estadista» segons la senyora Rahola que féu el President extraviat Puigdemont a Brussel·les que amb paraules èpiques, algunes ribetejades de lirisme, bastí una mampara perquè ningú veiés que s’estava abaixant els pantalons, tanmateix encara té l’opció de tornar-los a posar a lloc, com si no hagués passat res i fer un Rubiales al President Sánchez, un president que estic convençut que si un dia un biògraf grata en la seva infantesa traurà a la llum el dia que els seus pares el portaren al zoològic, i en el terrari quedà admirat amb el pas segur de les tortugues, amb la paciència atenta dels caimans, amb la capacitat grimpadora de les iguanes, però el que l’entusiasmà foren els ofidis, no avançaven en línia recta sinó serpentejant, despistant les preses vives que els hi tiraven i que engolien com si fos la cosa més natural. La filosofia del ziga-zaga com a model de vida. Quan sigui gran seré President de Govern, escoltaren els pares en sortir del zoo.