La casa com a símbol d’estatus

L’ésser humà en el plistocè recollia el foc en les laves que vomitaven els cràters o en l’arbre abrandat per un llampec. En el neolític inferior va aprendre a fer-ne i d’aquesta manera va aparèixer la llar familiar estable i les cabanes pels nòmades.

La mà humana, com l’eina fonamental per obrar, va saber treure el foc amagat en els troncs i en les pedres; si les fregava amb força feia sortir espurnes que es clavaven en la fullaraca o en els excrements secs dels animals. Les llavors del foc van ocasionar enfrontaments entre els clans perquè tots volien posseir-les.

«L’home pensa perquè té mans», va sentenciar Anaxàgores, malgrat que alguns creuen que la frase tan brillant s’ha d’atribuir a Aristòtil, qui sempre considerà que Anaxàgores era el filòsof més subtil dels presocràtics.

El foc facilità el pas del cru al cuit i reforçà encara més la importància del domicili. Els aliments comestibles tractats pel foc van fer augmentar considerablement la població. El foc va endurar les llargues i fredes nits de la glaciació Mindel. J.G.Frazer a La rama dorada comenta que el foc reportà tanta emoció als primitius, com dificultats mentals a l’hora de cercar una explicació racional de la seva existència i com que no en van trobar cap, van crear el mite, una explicació fantàstica tot establint una relació causal entre el misteri i el foc i cregueren que el foc viu en estat latent dins de l’arbre i la tasca dels humans és alliberar-lo, fer-lo sortir; molts segles després van pensar que el foc procedia dels déus i que va ser un regal del déu Prometeu als homes.

Quan estudiava, el catedràtic Emilio Lledó em va recomanar (em coneixia bé) un assaig titulat Símbolo, Status y Personalidad d’Ichiye Hayakawa, professor de la Universitat de Chicago; un estudi sobre semàntica i psicologia del llenguatge. L’autor va estudiar la manipulació del llenguatge per part dels mitjans de comunicació de masses. Molts dels que parlen de comunisme, d’autodeterminació o anarquisme no saben el que signifiquen; són individus que no han llegit mai cap llibre.

Va ser en aquest estudi sobre el llenguatge que per primer cop vaig conèixer el significat de «símbol d’estatus», una expressió encunyada el 1955 pel periodista Vance Packar, que descriu l’estratificació social i el comportament estatunidenc del seu temps. Status symbol és un signe visible extern d’ostentació i que és percebut com un indicador econòmic, emprat per una classe social o que s’associa a un determinat estatus, com pot ser el poder financer, el judicial, el polític, el mediàtic, etc.

Un símbol determinant d’alguna classe social pot ser el cotxe, les joies, els quadres, cases, com propietats; la clara intenció en l’exhibició impúdica dels béns luxosos és enlluernar i voler fer creure que s’és un triomfador.

Cap a l’any 1998 ens va passar pel cap comprar una segona residència; ho consultàrem als savis, dos homes i una dona, que ens coneixen molt i ens estimen. Tenen molta experiència de la vida i es belluguen admirablement en el món de les coses, en la realitat i ens van dir:

- Podeu comprar un apartament o un petit xalet, teniu diners i ingressos; des del punt de vista material ho podeu fer, però no ho podeu fer puix que no esteu preparats psicològicament. El que us agrada és viatjar durant les vacances, el temps que la gent va a viure a la nova casa. Vosaltres dos no serviu per això perquè sou incapaços de sotmetre-us a una monòtona disciplina, a una quotidianitat rutinària i el que més us complau és viatjar.

Quan deixàrem Formentera després de 17 estius vam de nou consultar si havia arribat el moment a la nostra vida per comprar una segona residència, l’Albert i la Maria van dir que no, que ja ens havia passat el termini i en Joan va deixar en suspens la seva opinió, però al cap de dos dies es va manifestar i ens digué que no havíem de comprar res, que havíem d’anar de lloguer al Baix Empordà prop de la Costa Brava.

Ordres són ordres i vàrem respectar la seva decisió. Ens passàrem dos anys a Rupià en un immens edifici dins del poble i la vista que oferien totes les finestres era la façana de les cases del carrer. Claustrofòbic.

Ens van de nou aconsellar. Un espai molt petit, que no porti feina, però heu d’aprendre a deixar coses que heu arrossegat tota la vida, la gran biblioteca, molts quadres, mobles, cadires, sofà, etc.

El Baix Empordà és a diferència d’altres comarques, com l’estàtica Alta Garrotxa, un territori molt canviant, que no s’està mai quiet i si et compres una casa en un lloc preciós envoltat de veïns agradables, al cap de tres anys aquells ja no hi són i els nous són insuportables, també el paratge s’ha modificat i amb el risc que davant de la terrassa hagin alçat un bloc de pisos que ens tapa la vista. La casa no te la pots endur, però si ets a lloguer podràs canviar amb facilitat i segur que trobaràs un lloc igual o més bonic.

Hi ha famílies que viuen en un gran xalet i quan l’ensenyen destaquen el fastuós menjador, que no estrenaran perquè mengen en una taula a la cuina. La casa com a estatus símbol perd prestigi, no té el poder envejable de meravellar d’abans.

Hem comprovat que ciutadans europeus de classe mitjana residents al nostre país s’han anticipat als inconvenients de la vellesa i s’han comprat o llogat en un poblet ben comunicat un apartament amb una o dues habitacions i així eviten convidats. Els és del tot indiferent el que la gent pensi d’ells. Crec que el món avançarà en aquesta direcció.

Ja no cal un reconeixement social basat en una ostentosa mansió perquè en molts indrets tothom es coneix, no s’ha de presumir perquè qui més qui menys sap quin és el patrimoni de cadascú.