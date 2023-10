Intel·ligència i ximpleries artificials

Ara resulta que s’ha posat de moda una nova barbaritat disfressada de tendència: fer creure a la teva comunitat de seguidors que has estudiat en un high school nord-americà dels anys noranta. Sí, ho han sentit bé. D’aquells on el quarterback s’arrapa a les faldilles de la capitana de l’equip d’animadores, les populars de torn desfilen a l’uníson pels passadissos inflant bombolles de xiclet i els frikis de robòtica, amb brackets i ulleres de muntura desproporcionada, queden desparellats com mitjons al ball de graduació.

Mentir ara és molt fàcil. Massa. Fins i tot, resulta temptador. I és que per poder fer gala d’aquestes fotografies d’anuari a les xarxes socials no hauran d’agafar cap avió, viatjar en el temps ni pagar una matrícula de milers de dòlars. Per només sis euros i més de deu selfies de penyora, una app els convertirà, a través de la intel·ligència artificial, en el que sempre han volgut ser però mai han estat: adolescents nord-americans acabats de sortir d’una pel·lícula. Una allau d’influencers (fins i tot també grups de l’escena musical catalana) s’han sumat a aquesta atrocitat i han corregut a compartir les seves fotografies disfressats d’animadores festejant pompons, jugadors de futbol americà, vestint caçadores de cuir i ulleres de sol, amb un mood responsable carregats de llibres, rebels o amb un posat rocker.

La saturació de peticions d’usuaris ansiosos per compartir els seus outfits tan postissos com maquiavèl·lics ha fet que, fins i tot, l’aplicació hagi generat una llista d’espera i doni un termini de 24 hores per entregar les fotografies (però pagant Sant Pere canta i si afluixen la cartera les podran tenir abans, que ja se sap que les xarxes socials volen immediatesa perquè ningú s’ho pensi dues vegades).

Sembla que a ningú li ha fet por regalar a no sé qui fotografies seves, que de ben segur quedaran emmagatzemades per a la posteritat, vés a saber on i vés a saber per a què. Aquest nou fenomen viral ha posat en evidència que la intel·ligència artificial és capaç de fer-nos creure el que no és. D’usurpar identitats. De falsificar fotografies i realitats. De manipular. I què fem nosaltres? Riem. Entrem a la partida.

Però això és només la punta de l’iceberg. I és que en les darreres setmanes, la cara fosca de la intel·ligència artificial també ha estat notícia per ser capaç de despullar a les persones amb només una fotografia, sigui quin sigui l’enquadrament. Mentrestant, eines com ChatGPT fan la guitza als docents oferint als estudiants via lliure per plagiar treballs. Aquí, en patim les conseqüències. Però resulta que els gurús digitals han decidit educar als seus fills allunyats de les pantalles. I és que a Silicon Valley, la moda són els centres educatius sense ordinadors ni dispositius electrònics. I nosaltres, anem fent de conillets d’índies.