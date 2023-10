La mediocritat

Les xarxes socials han marcat, definit i fins i tot trastocat la nostra manera de comunicar-nos. I si bé és veritat que han instal·lat percepcions i mecanismes que potser haurien urgit d’un debat previ, també han aportat una proliferació de veus que, en d’altres circumstàncies, mai hauríem escoltat. Es tracta de persones anònimes, ocurrents, singulars i interessantíssimes que, a l’era analògica, eren de difícil accés o descobriment, perquè els codis d’expressió eren uns altres i tampoc es podia anar més enllà de l’opinió publicada. Però també convé admetre que les xarxes ens han desplaçat uns quants eixos i segurament el més lesius és el de les experteses. Abans, si una persona parlava en públic o a través dels mitjans d’un tema era perquè suposàvem que havia passat uns filtres previs per tal que això succeís. Acadèmics, principalment, però també els propis del seu sector professional. Per descomptat que aquest sistema incorria en injustícies perquè professionals plens de potencialitats acabaven ser massa invisibles, però podies confiar més en les diagnosis i els veredictes que veies o escoltaves. Ara, en canvi, qualsevol que despunti amb seguidors o invectives a X (encara en dieu Twitter, eh?) ja és susceptible de tenir un pòdcast, programa de ràdio, secció televisiva o columna d’opinió amb milers d’interaccions igual de vehements que el seu autor o autora.

Res a dir sobre el fet en si mateix: al final, cada projecte és de qui el fa i si no t’agrada és tan senzill com no llegir-ho, veure-ho o escoltar-ho. Ara bé, el problema és quan es confon la visibilitat, el soroll o la pirotècnia amb una opinió autoritzada i quan es dona importància a persones que, a la pràctica, mai han demostrat del tot saber ben bé del que parlen. Ja portem unes quantes controvèrsies, sobretot en matèria cultural, perquè piuladores i piuladors de dubtosa alçada intel·lectual massacren alguna cosa amb l’únic argument que no els agrada o, pitjor encara, perquè no encaixa amb la seva (restrictiva i visiblement demagògica) visió de la cultura. Es creuen tan punyents i tan originals que disparen sense miraments contra tot allò que els sembla «mainstream» (espòiler: és exactament el que aspiren a ser elles i ells) i després es fan les víctimes, tot buscant adhesions virtuals, quan algú que en sap de debò els treu els colors en públic. Però a aquestes alçades, i sap greu dir-ho, aquesta és una batalla perduda: és el món que tenim i, irreversiblement, continuarem tenint. Una vegada has professionalitzat la mediocritat és molt difícil revertir les seves evidents i devastadores conseqüències.