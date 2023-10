Més talls de trànsit

Potser la prova del tall de trànsit d’un tram del carrer Sant Joan Baptista La Salle de Girona, amb un canvi de sentit a part del carrer Juli Garreta, no ha sortit bé. O sí. Potser calia més previsió i informació als veïns i comerciants afectats. O no. Potser calia més consens. Potser no s’havia de fer una prova pilot just aquí. O sí.

Ara que s’examina amb lupa grossa el nou govern, s’ha de valorar positivament que Guanyem insisteixi en la necessitat de pacificar carrers, una promesa de fa anys. S’ha fet al costat de dues escoles i es farà a tocar de la parròquia de Sant Pau. És ara quan es busquen les contradiccions del que deien des de l’oposició i què fan ara que manen. No es podrà dir que s’han abaixat els pantalons o que s’han fet enrere. A qui no li agrada caminar per espais sense cotxes quan viatja, quan va de compres o quan passeja? Calen polítiques valentes. Per salut i per seguretat. Això sí, revisant totes les afectacions: el veïnat i els comerços i la mobilitat i contaminació en carrers propers. Però s’hi ha d’insistir. L’alcalde, Lluc Salellas, ho deia clar: «Ara ens posem les mans al cap quan veiem fotos antigues amb cotxes a la plaça Independència, la Rambla, el carrer Nou o el carrer Santa Clara». El que pot marcar un abans i un després és actuar més fermament a la plaça Catalunya. Pacificar-la del tot és una proposta de quasi tots els grups. Ara s’ha de complir.