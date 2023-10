La solitud d’ERC

Ara mateix totes les mirades estan posades en les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez i, de forma molt especial, en l’amnistia que es pugui pactar amb els grups independentistes. El PP i Vox hi han posat el focus, tal com es va demostrar en la manifestació de diumenge a Barcelona on hi van desplaçar els seus líders més destacats, això sí, intentant no coincidir no fos cas que els tornés a sortir una foto com la de Colón. Es va tornar a demostrar en la reunió que van mantenir aquest dilluns Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo que va acabar amb acusacions creuades; Sánchez demanant-li a Feijóo que no agiti el carrer per anar contra la seva investidura i aquest dient-li a Sánchez que concedir l’amnistia seria una frau electoral massiu. I aquesta pugna entre els dos líders es pot escenificar novament en la desfilada de demà amb motiu del 12-O.

Per la seva banda, els partits catalans continuen enviant missatges sobre les peticions que faran per votar a favor de la investidura de Sánchez, tot i que el que transcendeix demostra que cadascú manté la seva pròpia estratègia i la unitat no es veu per enlloc.

L’interès que susciten les negociacions i la possible reedició d’un govern progressista amaguen la solitud del govern de la Generalitat, que només compta amb el suport de 33 diputats, de 135. Una solitud que es podria fer més evident si la investidura de Sánchez no anés bé i s’haguessin de convocar noves eleccions. En el debat de política general, el president Pere Aragonès va poder esquivar les crítiques amb les peticions que pensen fer per investir Pedro Sánchez. ERC i Junts van contribuir-hi presentant una resolució en què demanaven el compromís del futur president del govern en la celebració d’un referèndum, desviant l’atenció al que s’ha de cuinar a Madrid en lloc de centrar-la en la política que fa el govern de Catalunya. Tot i així, Aragonès va haver d’escoltar crítiques per part de tots els partits, especialment de Junts, els seus exsocis que, a través d’Albert Batet, president del grup parlamentari, li va demanar que rectifiqui i torni a la majoria del 52% independentista que li va donar suport a la investidura o que convoqui eleccions. Salvador Illa, del PSC, també va remarcar la manca de confiança del Parlament al president, però es va mantenir disposat a negociar els pressupostos de la Generalitat per al 2024, mentre que els Comuns, l’altre grup que va votar els pressupostos actuals, van advertir-lo que, tot i la seva voluntat de pacte, no li garanteixen els vots per acabar la legislatura.

La geometria variable que Aragonès ha practicat des de la sortida del govern de Junts pot ser inviable els propers mesos si no hi ha acords que permetin la investidura de Pedro Sánchez. Fins ara Salvador Illa ha defugit la idea de forçar un avançament electoral, però convé recordar que en la darrera legislatura ERC ha estat una de les crosses parlamentàries del govern de Pedro Sánchez i, per tant, no era aconsellable mantenir una oposició excessivament dura al govern d’ERC a Catalunya si es volia que el grup parlamentari d’aquest partit ajudés al govern de coalició a Madrid. Però si la investidura de Pedro Sánchez no va bé i cal anar a unes noves eleccions, l’actitud del PSC i d’En Comú Podem pot ser diferent. I, d’altra banda, la falta de sintonia amb Junts pot acabar de complicar la gestió d’un govern que no disposa d’uns suports parlamentaris mínims per arribar al final de legislatura.

Si això acaba passant, els grups independentistes hauran deixat meridianament clara la seva incapacitat d’establir uns mínims per governar conjuntament en un moment en què l’aritmètica parlamentària els ho permetia. I ERC haurà pogut tastar la incomoditat d’haver de governar un país amb un grup molt minoritari al Parlament.